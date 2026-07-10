Rudy García, técnico da Bélgica, afirmou que tem um plano baseado em garra, energia e coração para vencer a seleção da Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, ressaltando que apostar apenas na defesa levaria sua equipe à eliminação do torneio.

Garcia explicou, segundo o jornal espanhol “Marca”, que a seleção espanhola, que sua equipe enfrentará, é mais forte que a belga, reconhecendo que, embora muitos acreditem que sua equipe será eliminada, ele confia plenamente na classificação para as semifinais.

O técnico da Bélgica disse na coletiva de imprensa: “Estamos nas quartas de final, e a Espanha é uma das grandes favoritas ao título. Conhecemos muito bem as capacidades individuais e coletivas que eles possuem como sistema; são extremamente fortes no controle da posse de bola e têm muita personalidade. Não vamos nos limitar apenas à defesa; se fizermos isso, seremos eliminados. Somos capazes de marcar gols e já provamos isso; temos nossos próprios talentos. Muitos acham que vamos ser eliminados, mas confio muito no nosso grupo e acredito que chegaremos às semifinais”.

O técnico da Bélgica continuou suas declarações dizendo: “Estamos enfrentando uma seleção mais forte do que a nossa, mas vamos nos defender com garra e coração para continuarmos avançando.”

Rudi Garcia destacou que sua equipe não enfrentará condições mais difíceis do que as vividas nas oitavas de final, já que a Bélgica se classificou para as quartas de final após eliminar a seleção dos Estados Unidos em uma partida marcada pela anulação do cartão vermelho do jogador Fularin Balugun, para que ele pudesse disputar o jogo, após um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O técnico da seleção belga acrescentou, ainda nesse contexto: “Não passaremos por situações mais difíceis do que as que vivemos nas oitavas de final; há poucos dias, tínhamos 12 milhões de torcedores, e agora temos um número muito maior”.

O técnico da Bélgica elogiou o papel decisivo do artilheiro histórico da seleção, Romelu Lukaku, como um trunfo alternativo, afirmando que ele causa pavor e influencia o adversário assim que entra em campo, e revelou, ao mesmo tempo, que o craque Kevin De Bruyne está pronto para disputar a partida contra a Espanha, depois de ter ficado de fora do confronto contra os Estados Unidos devido a algumas dores.

Rudi Garcia concluiu sua declaração dizendo: “Todos os jogadores estão em boa forma física, com exceção de Amadou Onana, cuja ausência representa uma perda enorme para nós. Tenho duas formações: a que vai começar a partida e a que vai encerrá-la, e certamente tenho um plano claro”.