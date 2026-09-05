Corria o minuto 80 em Amsterdã, os visitantes de Eindhoven venciam por 2 a 1, quando Ruben van Bommel atropelou de forma ríspida seu adversário Aaron Bouwman em uma disputa aérea.

À primeira vista, o lance lembrou bastante a famosa entrada de Toni Schumacher sobre Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982. Enquanto Bouwman, do Ajax, subia para um cabeceio normal, van Bommel, com muita impulsão, aparentemente mirou apenas o corpo do adversário e o atingiu com violência, de quadril, na cabeça e na parte superior do corpo.

Imediatamente, houve um princípio de confusão. Vários jogadores do Ajax partiram furiosos para cima de van Bommel, que, por sua vez, foi defendido por seus companheiros do PSV. Um dos primeiros a chegar até Bouwman, que se contorcia no chão, foi o goleiro alemão do time de Amsterdã, Marc-Andre ter Stegen, que pediu com veemência atendimento médico para o defensor de 19 anos.

Árbitro mostra amarelo e causa espanto e contestação

Para espanto provavelmente da maioria dos espectadores, o árbitro Sander van der Eijk mostrou o cartão amarelo. Não houve qualquer correção por parte do árbitro de vídeo.

"Para mim, isso não é outra coisa senão vermelho", disse Davy Klaasen, do Ajax, sobre a falta em seu companheiro de equipe, que não pôde continuar após o ataque de van Bommel e foi substituído pelo ex-jogador do Schalke Thilo Kehrer.

Ao que tudo indica, Raymond van Meenen, chefe da arbitragem da federação holandesa de futebol, também compartilhava dessa opinião. Foi isso, ao menos, que relatou o jornalista Hugo Borst em sua função de comentarista da emissora ESPN NL.

"Já falei com o chefe de arbitragem Raymond van Meenen. Ele não vai tentar amenizar isso", disse Borst. "Ele concorda que isso foi cartão vermelho para Ruben van Bommel e um erro de arbitragem."

PSV segue invicto no rumo certo; Ajax sofre primeira derrota

Com van Bommel em campo, o PSV ainda marcou com Esmir Bajraktarevic, nos acréscimos, o gol que definiu o placar final de 3 a 1. Com isso, o time de Eindhoven subiu ao menos provisoriamente à liderança da tabela, com 13 pontos em cinco jogos. Para o Ajax, foi a primeira derrota na temporada.

Além de ter Stegen, o ex-jogador do Borussia Dortmund Julian Brandt também esteve na formação inicial do time de Amsterdã. Pelo Eindhoven, Ricardo Pepi, ex-Augsburg, e Lutsharel Geertruida, ex-RB Leipzig, marcaram no primeiro tempo. Tolu Arokodare fez para os donos da casa o empate momentâneo em 1 a 1.