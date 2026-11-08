Ruben van Bommel ainda tem contas a acertar após a partida e toma uma atitude

O PSV venceu o SC Cambuur por 2 a 5 fora de casa na tarde de domingo e retomou a liderança do Campeonato Holandês. Ruben van Bommel voltou a marcar pela equipe de Eindhoven, mas, após a partida, fez uma avaliação surpreendentemente crítica de sua atuação à ESPN. Além disso, o atacante revelou que ainda se incomoda com um lance de uma partida anterior do campeonato.

Van Bommel fez o 3 a 0 aos 19 minutos, depois que Sven Mijnans havia colocado o PSV em vantagem com dois gols. Após uma paralisação temporária, o Cambuur reagiu e diminuiu para 3 a 2, mas os gols de Mijnans e Ayoni Santos garantiram uma vitória convincente para a equipe de Peter Bosz.

Apesar do gol, Van Bommel não ficou totalmente satisfeito com sua atuação. "Hoje não joguei em alto nível, na minha opinião", reconheceu o atacante. "No primeiro tempo, achei que não fui bem nas disputas e, no segundo, deveria ter concluído melhor algumas jogadas."

Uma finalização que não deu certo também ainda incomoda Van Bommel. "Dei um chute a gol que nem sei para onde foi", disse, sorrindo. Ao ouvir que um atacante que marca costuma ficar satisfeito, respondeu: "É verdade, mas, quando você tem chances de marcar mais, acaba ficando com outra sensação."

Van Bommel, que levou nove meses para voltar de uma grave lesão no joelho, é bem mais positivo ao falar de sua condição física. "De fato, me sinto em forma, mas acho que ainda posso melhorar minha resistência. Se conseguir dar mais arrancadas, poderei levar perigo com mais frequência."

Por isso, Van Bommel não vê vantagem em descansar mais durante a pausa para as seleções. "Na verdade, jogar mais partidas me faz bem. Sinto que é assim que ganho condicionamento", explicou. "Acho que fiquei fora contra ADO e Porto e já senti que tinha perdido um pouco de ritmo. Por isso, prefiro jogar mais partidas, não menos."

Por fim, Van Bommel voltou a falar de um lance da partida do campeonato contra o FC Groningen. Ele participou da jogada do gol de Ivan Perisic que fez o placar ficar em 2 a 1, mas não recebeu a assistência por causa de um toque de Jorg Schreuders. O atacante, que soma quatro gols e três assistências em 11 jogos do Campeonato Holandês nesta temporada, ainda discorda da decisão. "Acho que qualquer pessoa que entende de futebol daria essa assistência para mim."

Van Bommel chegou a pedir que a decisão fosse contestada, mas sem resultado: "Se não me engano, isso fica a cargo da Opta. Eu mesmo não liguei, mas alguém ligou por mim. De qualquer forma, não deu em nada, infelizmente."