Rúben Neves faz história com o Al-Hilal com novo recorde

O português Rúben Neves, meio-campista do Al Hilal, colocou-se em um patamar histórico com o "líder da Ásia", após sua participação na noite de vitória sobre o Al Fateh, pelo placar de 2 a 0, na 12ª rodada da Roshn Saudi League.

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Neves participou da partida e conseguiu balançar as redes aos 91 minutos, de pênalti, que converteu de maneira impressionante, elevando sua conta para 9 gols nesta temporada em diferentes competições.

O número marcante alcançado por Neves com o Al Hilal consiste em ter chegado a 100 partidas na Roshn Saudi League, além de atingir a participação em gol de número 50.

O profissional português, de 29 anos, marcou 20 gols e deu 30 assistências ao longo de 100 partidas na Roshn Saudi League.

Vale lembrar que Neves disputou nesta temporada 14 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 9 gols e deu outras 4 assistências.