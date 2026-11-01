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Ruben Amorim elogiou sua equipe do Milan após a vitória revigorante sobre a Inter no clássico de Milão, mas alertou os torcedores de que ainda haverá momentos difíceis. O treinador ficou entusiasmado com a reação após uma derrota decepcionante no meio da semana, e jogadores importantes que voltaram à equipe tiveram grande impacto.

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Milan comemora vitória no dérbi

Amorim teve um revigorante primeiro Derby della Madonnina no comando do Milan, que conquistou uma vitória crucial sobre a Inter. O técnico estava sob enorme pressão após uma decepcionante derrota por 4 a 2 em casa para o Bologna poucos dias antes, mas sua equipe deu uma resposta contundente.

Diego Moreira teve uma atuação decisiva: marcou de falta e deu duas assistências, ajudando o Milan a abrir uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros 10 minutos. Christian Pulisic e Adrien Rabiot balançaram as redes para colocar o Milan no controle da partida. A Inter reagiu quando Alessandro Bastoni cabeceou para o gol após escanteio cobrado por Hakan Calhanoglu. No entanto, o adversário raramente ameaçou Mike Maignan no gol do Milan, e a equipe de Amorim saiu com o direito de comemorar a vitória sobre o rival local.

Amorim faz alerta à torcida

Apesar da festa ao apito final, Amorim tratou de conter as expectativas. O técnico do Milan reconheceu a importância do resultado, mas lembrou aos torcedores que a equipe ainda está em construção.

“Fiquei feliz com muitas coisas. Começamos muito bem. Eles são muito fortes pelo alto, mas mudamos nossa forma de encarar o jogo. Acho que, em comparação com outras partidas, estamos melhorando”, disse Amorim à DAZN.

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“Não foi uma partida incrível, mas é uma noite incrível para nossos torcedores e era importante vencer depois de quarta-feira para que pudéssemos seguir em frente”, acrescentou Amorim, antes de fazer um alerta direto. “É uma noite incrível, mas também teremos momentos ruins.”

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Retornos fazem a diferença

Na disputa tática, o técnico da Inter, Cristian Chivu, surpreendeu ao escalar a equipe em um 3-4-2-1, com Petar Sucic e Andy Diouf atrás do atacante isolado Marcus Thuram. No entanto, foram os jogadores que voltaram ao time do Milan que acabaram ditando o ritmo da partida.

Amorim contou novamente com Mario Gila, Moreira e Rabiot entre os titulares depois que os três ficaram fora da derrota para o Bologna, e o trio teve impacto imediato. O técnico também destacou a tranquilidade transmitida por Luka Modric com a bola no segundo tempo.

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“Senti que a equipe estava irritada com o último resultado, mas precisamos ser muito honestos: Gila, Moreira e Rabiot fizeram uma grande diferença na partida”, explicou Amorim. “No segundo tempo, mantivemos a posse de bola, fomos muito bem nisso, e Luka Modric ajudou muito nesse aspecto.”

Disputa pelo título da Serie A segue aberta

A vitória crucial no dérbi levou o Milan à quarta colocação na tabela da Serie A. A equipe soma agora 21 pontos nos primeiros 10 jogos da campanha no campeonato nacional, aliviando a pressão sobre Amorim.

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Mais importante, o resultado deixa o Milan a apenas quatro pontos de Lazio e Inter, que lideram neste início de campeonato. As atenções agora se voltam para a competição continental, enquanto o Milan se prepara para seu próximo compromisso. A equipe receberá o Ferencvaros pela Liga Europa em busca de outra vitória importante diante de sua torcida.