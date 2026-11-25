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A partida entre o Manchester United e o Sporting, que jogou em casa, nesta quarta-feira, pela fase de liga da Champions League, teve um lance que gerou grande polêmica.

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Aos 40 minutos, quando o Manchester United perdia por 1 a 0, Amad Diallo marcou o gol de empate.

Mas o árbitro estragou a comemoração do Manchester United ao marcar falta de Tielemans no momento em que ele passava a bola para Diallo, após um choque com o zagueiro do Sporting, Inácio.

Os jogadores do Manchester United reclamaram muito do lance, mas o árbitro se recusou a voltar atrás na decisão e ainda deu cartão amarelo a Tielemans por protestar contra a anulação do gol.

O episódio provocou grande revolta entre os torcedores do Manchester United, e a indignação chegou à imprensa inglesa. O jornal "The Sun" escreveu: "O Manchester United foi totalmente roubado em Portugal".

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E continuou: "Enquanto Tielemans esticava a perna para ganhar a bola e passá-la para Amad, o atacante viu sua primeira tentativa ser defendida pelo goleiro, que conseguiu desviá-la para o travessão. Amad cabeceou o rebote para o fundo da rede, mas ouviu o apito do árbitro, que marcou tiro livre para o Sporting".

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O jornal acrescentou: "Foi por causa da disputa de Tielemans, mas, como mostra o replay, não houve falta do jogador do Manchester United. Certamente o Manchester United se sente injustiçado".

E concluiu: "Para piorar a situação, o meio-campista recebeu cartão amarelo por protestar contra a decisão do árbitro".