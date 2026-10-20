O ex-goleiro do Paris Saint-Germain viveu momentos de terror, depois que sua casa foi alvo de um assalto à mão armada descrito como "violento".

O programa "Vamos a ver" relatou que cinco homens encapuzados atacaram a casa onde vive o casal Sergio Rico, ex-goleiro do Paris, e Alba Silva,

junto com seus dois filhos, em uma região residencial nobre nos arredores de Sevilha, por volta das 22h de ontem, segunda-feira.

O assalto à mão armada ocorreu enquanto o jogador de futebol, sua esposa e seus dois filhos pequenos, Carla e Sergio, de dois anos e 4 meses respectivamente, além da mãe de sua esposa, jantavam.

Como o casal morava em um condomínio residencial cercado por muros e dotado de segurança privada, eles não haviam ativado os sistemas de alarme, pois ainda era cedo e eles continuavam jantando.

Por isso, é provável que os cinco agressores, que cobriam seus rostos e usavam luvas, e que podem pertencer a uma quadrilha criminosa organizada, tenham entrado na casa pela porta da frente.

Por sua vez, o site "Foot Mercato" afirmou, citando a imprensa espanhola, que os ladrões, marcados por extrema violência, não se limitaram a destruir tudo o que estava em seu caminho, mas, além de roubarem diversos pertences valiosos — como joias, relógios e dinheiro —, agrediram o casal e amordaçaram suas bocas, transformando uma noite tranquila no pior pesadelo de suas vidas.

Vale lembrar que Rico está sem clube desde que deixou o Al-Gharafa, do Catar, no último verão.