O jovem avançado uruguaio Mario Bruno Bentancur faleceu na quarta-feira, aos 22 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória súbita, num incidente que provocou consternação no meio do futebol uruguaio.

O clube Deportivo Italiano, última equipa do falecido jogador no campeonato amador uruguaio, confirmou a notícia do óbito num comunicado oficial em que se lê: "Bola, a tua memória permanecerá eterna em cada celebração de golos, em cada abraço e nos corações de todos os filhos deste clube - o teu clube, Deportivo Italiano. Descansa em paz".

Bentancur, formado na academia de juvenis do histórico clube Peñarol, tinha viajado poucos dias antes da sua morte para Buenos Aires, a fim de realizar um período de testes com o clube argentino Deportivo Riestra, uma equipa da primeira divisão, mas o clube acabou por decidir não o contratar.

Polémica durante o período de testes

A passagem do falecido jogador pelo Riestra foi marcada por uma ampla polémica, tendo ocupado as manchetes dos jornais após ser acusado de furtar roupas pertencentes a vários jogadores do clube durante o período de testes, antes de deixar a Argentina sem contrato e regressar ao seu país.

A morte súbita de Bentancur constitui mais um caso a juntar à lista de incidentes trágicos que o futebol tem registado, uma vez que as paragens cardíacas súbitas entre os jogadores jovens levantam questões cada vez maiores sobre a necessidade de reforçar os exames médicos e o controlo de saúde dos jogadores nos vários níveis.