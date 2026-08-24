O Rotterdam Radicals divulgou um duro comunicado pelo Instagram em resposta ao incidente com fogos de artifício durante SC Cambuur x Feyenoord (2 a 5). Nele, o grupo de torcedores se mostra especialmente crítico em relação à comoção gerada e às reações da mídia. Segundo eles, houve pouco de errado com a ação em si.

“O que deveria ter sido uma tarde agradável de futebol infelizmente foi manchado por, como tantas vezes, um pequeno grupo de pessoas que estraga tudo para o resto”, começa, de forma sarcástica, dirigindo-se àqueles que condenam a ação com fogos de artifício. “Como isso ainda pode acontecer nos dias de hoje é um grande mistério para nós. Já passou da hora de esse pequeno grupo de pessoas não ter mais palco e não sair mais impune com esse tipo de comportamento.”

“Está na hora de barrarmos esse tipo de gente e pôr um freio nisso. As ações deles não nascem do amor pelo seu clube. Esse grupo busca ganho pessoal e está nisso puramente por si mesmo. Aparecer à custa dos outros. E já permitimos isso por tempo demais. Vamos agora fechar o punho juntos…”

“Contra todo esse grupinho de pessoas que aproveita qualquer oportunidade para chorar sobre incidentes no futebol para que medidas ainda mais rígidas possam ser tomadas!! Essas pessoas que sempre querem ser as primeiras quando podem condenar e execrar alguma coisa mais uma vez, de preferência na TV com uma câmera na frente do nariz. Para que todo mundo veja como elas são boas.”

“Hoje em dia ainda podemos relativizar alguma coisa?! Enquanto isso, o SC Cambuur informa que ontem não foram 5, mas nada menos que 7(!) vítimas. Mais 1 ou 2 vítimas, e a mídia já pode falar de um novo desastre de Heysel. Heysel 2.0, obviamente causado por torcedores do Feyenoord. Que piada.”

“Então vamos tentar relativizar nós mesmos rapidinho. Houve uma ação com pirotecnia no estádio, com zero intenção de atingir torcedores nos setores da casa. O vento levou um pouco de fumaça dos sinalizadores do setor visitante para o setor da casa. Pode acontecer. Um thunderking perdido acabou caindo por engano, pelo teto, nesse mesmo setor da casa. Também pode acontecer.”

“Pessoas no setor da casa inalaram um pouco de fumaça, ouviram alguns estampidos. De fato, uma ou outra pessoa pode ter levado um pedaço de fogo de artifício. Ninguém morre disso, viu. Mas em Cambuur, talvez sim. Sem & Sterre choram, papai também não está feliz. As donas de casa são as primeiras a deixar o setor. O resto acompanha. O que fica para trás é um trauma para a vida toda, se acreditarmos na mídia e nos envolvidos.”