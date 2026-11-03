Rooney surpreende Carragher com desafio empolgante: quero enfrentá-lo no ringue de boxe

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, desafiou Jamie Carragher, ex-astro do Liverpool, convidando-o para enfrentá-lo no ringue de boxe.

De acordo com o jornal "The Sun", o ídolo da Inglaterra deseja voltar ao ringue de boxe, e explicou como esse esporte o ajudou a se desenvolver como um jovem jogador de futebol no Everton antes de ingressar no Manchester United.

Rooney, de 41 anos, aproveitou um momento durante sua aparição na conta do lendário promotor de boxe Frank Warren no aplicativo TikTok para dirigir críticas ao seu antigo rival do Liverpool.

Ele disse: "Eu adoraria enfrentar Carragher, então você pode dizer isso a ele. Cara, eu adoraria te enfrentar no ringue".

O ex-atacante retornou ao Croxteth Amateur Boxing Club, fundado e dirigido por seu tio Richie Rooney, para celebrar os astros de sua cidade natal Jack Turner e Oliver Jones.

Rooney disse que seu amor por esse esporte não se dissipou, apesar de os dirigentes do Everton o terem forçado a abandonar o boxe aos quinze anos.

Em uma longa entrevista divulgada pela empresa Queensberry Promotions, de Warren, Rooney disse: "Adoro boxe. Adoro assistir a boxe. Mas eu não era bom o suficiente para seguir esse caminho. Este é o lugar ao qual pertenço".

E continuou: "Eu sempre penso que minha capacidade de jogar pelo Everton aos dezesseis anos, o boxe foi uma grande parte disso. Ele me ajudou a desenvolver minhas pernas e meus músculos. Você precisa disso para a sua força".

Rooney sofreu o famoso nocaute pelas mãos do ex-lateral-esquerdo da Escócia e do Sunderland Phil Bardsley em uma sessão de treino em sua mansão em 2015.

Ele respondeu a isso fingindo um desmaio durante a comemoração do seu gol contra o Tottenham, depois que o jornal "The Sun" publicou a notícia do surpreendente nocaute.

A transição de Rooney para o boxe sempre foi promovida, tendo ele sido contatado para ingressar na organização Misfits, de KSI, dois anos atrás.

Em seguida, o ex-goleiro da seleção da Irlanda Paddy Kenny desafiou Rooney para uma luta no ano passado, mas nada disso aconteceu.

Mas Rooney enfrentará outro desafio antes de poder se dedicar ao boxe, após o anúncio de sua participação no programa "I'm a Celebrity" ainda este ano.

Espera-se que ele receba uma quantia não revelada, mas na casa dos "seis dígitos", seguindo os passos de sua esposa Coleen, que ficou em segundo lugar no programa "I'm a Celebrity" em 2024.