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Wayne Rooney, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, revelou ter passado por um período psicológico muito duro durante a carreira, no qual chegou a pensar em suicídio, ao mesmo tempo em que sofria com o vício em álcool. Segundo ele, essa fase o levou ao isolamento e ao afastamento das pessoas ao seu redor.

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Rooney, de 41 anos, falou abertamente sobre essa experiência durante participação no podcast "A vida no meio do caminho com Gabby Logan", relembrando um período difícil após o nascimento do filho Kai, quando não conseguia lidar com as crises que enfrentava longe dos gramados.

O ex-astro do Manchester United contou que tinha consciência de que passava por um momento extremamente difícil , mas não queria que o filho o visse naquele estado, o que o levou a se isolar e se afastar das pessoas, até que começaram a surgir pensamentos suicidas.

Rooney acrescentou, segundo o veículo "Foot Mercato": "Olhando para trás, posso dizer que fui egoísta, mas eu sabia que estava passando por um momento muito difícil. Naquela época, eu não queria que o Kai me visse daquele jeito, então eu também me isolei".

E continuou: "Cheguei até a pensar em suicídio. Não queria mais ver ninguém nem encontrar qualquer pessoa na rua, e não queria mais entrar em lojas. Ainda me sentia bem no campo de futebol, mas tinha muitos problemas em todo o resto".

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As declarações de Rooney lançam luz sobre um sofrimento psicológico vivido longe dos holofotes, apesar do enorme prestígio que teve ao longo da carreira, quando foi um dos maiores astros do futebol inglês e alcançou conquistas excepcionais com a camisa do Manchester United.

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Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United, com 253 gols em 559 jogos pelo clube. Ele também conquistou cinco títulos da Premier League, além da Champions League de 2008, antes de anunciar a aposentadoria do futebol em 2020, após sua última experiência no Derby County.