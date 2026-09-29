Rooney rejeita o polêmico legado do Manchester City e choca a torcida do United

Em uma posição que pode gerar polêmica, Wayne Rooney rejeitou a ideia de o Manchester United receber títulos da Premier League retroativamente, caso a liga inglesa decida retirar do Manchester City alguns de seus troféus por conta do caso de irregularidades financeiras.

O Manchester City foi considerado culpado na maioria das acusações que lhe são imputadas no caso que reúne 115 infrações, referentes ao período entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018, além de ser acusado de não cooperar com as investigações da liga entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.

As punições finais ainda não foram anunciadas, enquanto o clube se prepara para recorrer, em meio à possibilidade de ser destituído de alguns de seus títulos conquistados durante o período sob investigação, conforme informou a "BBC Sport".

Rooney fazia parte do elenco do Manchester United que terminou a temporada 2011-2012 como vice-campeão, atrás do Manchester City, mas ele afirmou que não deseja receber a medalha da liga retroativamente, mesmo que se decida retirar o título de seu rival.









Rooney disse no podcast "Stick to United": "Para ser bem sincero, não me sentiria confortável em aceitar outra medalha da Premier League, porque não acho que a merecíamos. Não fizemos o suficiente naquela temporada para conquistar o título".

E acrescentou: "Penso nos jogadores, pois eles deram tudo o que tinham para ganhar a liga, e acreditavam que já haviam conquistado isso. Se eles não tinham nenhum conhecimento do que estava acontecendo no nível da diretoria, e depois de repente fossem destituídos de suas medalhas, eu ficaria chocado e triste se estivesse no lugar deles".

O ídolo do Manchester United concluiu: "Os títulos podem ser retirados do Manchester City, mas eu não quero recebê-los, porque não sinto que nós, como equipe, merecíamos o título naquele ano. No fim das contas, não terminamos a temporada na primeira colocação".