Rooney coloca Rashford diante do maior desafio: a decisão está em suas mãos

Marcus Rashford voltou ao Manchester United em busca de um recomeço diferente, mas recebeu uma mensagem clara de Wayne Rooney: a decisão está em suas mãos, e o caminho para o sucesso só passará pelo trabalho duro e pela reconquista da confiança da torcida.

Rooney acredita que Rashford é o único jogador capaz de quebrar seu recorde histórico como maior artilheiro da história do Manchester United, depois de ter marcado 253 gols com a camisa do clube.

A rede ESPN divulgou a declaração de Rooney no podcast Stick to United, um novo programa apresentado pelo artilheiro histórico do Manchester United e por Mark Goldbridge, criador de conteúdo futebolístico na plataforma Disney+: "É algo estranho com o Marcus, porque sabemos que ele tem a capacidade, e ele já provou isso. Mas a pergunta é: ele tem o desejo? E ele realmente quer jogar pelo Manchester United?".

E acrescentou: "Se ele quer continuar no clube, precisa primeiro construir uma nova relação com a torcida. A maneira mais fácil de conseguir isso é trabalhar duro e melhorar a linguagem corporal, porque a linguagem corporal dele não está boa atualmente, e talvez ele precise trabalhar com alguém que o ajude a melhorá-la".

Leia também: Substituto de Salah? Campeonato Turco mira Díaz

E continuou: "Ele precisa elevar o nível de seu esforço, mas ainda é jovem e vem de Manchester. Por isso, considero que ele é o único jogador capaz de quebrar meu recorde de gols pelo United".

Rashford ocupa a décima quinta posição na lista de artilheiros do Manchester United ao longo da história, com um total de 138 gols, mas não aparece pelo time desde dezembro de 2024, depois de ter saído dos planos do ex-treinador Rúben Amorim, antes de disputar dois empréstimos com Aston Villa e Barcelona.

Rooney disse: "Não quero ver o Marcus brilhando no Aston Villa ou no Barcelona. Quero que ele tenha sucesso e marque gols pelo Manchester United, mas isso exige que ele abaixe a cabeça, trabalhe com o máximo de sua energia e se torne mais positivo".

O ex-atacante do United apontou que Rashford precisa reavaliar as pessoas ao seu redor, dizendo: "Ele precisa olhar com atenção para as pessoas em quem confia, porque o número delas não será grande. Ele deve manter os próximos a ele, ir aos treinos, trabalhar duro, recuperar sua condição, e, se fizer isso, ficará bem".

Rashford se prepara para ter uma nova oportunidade com o United durante a atual temporada, depois de o Barcelona ter decidido não transformar seu empréstimo anterior em transferência permanente, com sua entrada nos planos de Michael Carrick no período de preparação.