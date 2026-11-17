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Wayne Rooney pensou em se suicidar. A revelação foi feita pelo próprio ex-atacante da seleção inglesa, hoje treinador do Plymouth Argyle, ao falar sobre um período muito difícil e doloroso que viveu quando jogava pelo Manchester United.

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Wayne Rooney atravessou um dos períodos mais sombrios de sua vida e chegou a pensar em suicídio. O relato é do próprio ex-atacante da seleção inglesa, hoje treinador do Plymouth Argyle, que decidiu revisitar momentos particularmente difíceis de seu passado. Durante o podcast Life at the Midpoint, Rooney falou abertamente sobre as dificuldades pessoais que enfrentou nos anos em que jogava pelo Manchester United, revelando um lado doloroso de sua vida que permaneceu por muito tempo longe dos holofotes.

O ex-jogador explicou que passou por uma fase complicada, marcada sobretudo pela relação com o álcool e pela tendência a se isolar completamente do mundo exterior. "Quando eu bebia, ficava trancado em casa por dois dias e não fazia nada além de beber", contou Rooney, ao responder qual havia sido o período mais difícil de sua vida. Era um momento em que, apesar dos sucessos em campo, sua situação pessoal se tornava cada vez mais difícil de administrar.

O período mais complicado foi em 1999, quando sua carreira atravessava uma fase particularmente positiva e seu filho mais velho, Kai, hoje com 17 anos, ainda era um recém-nascido. Rooney relembrou com muita sinceridade o contraste evidente entre os resultados esportivos e as dificuldades na vida pessoal: "Provavelmente era o melhor período da minha carreira em termos de desempenho em campo, mas eu tinha dificuldade para lidar com tudo. Percebi que precisava de ajuda para superar aquele momento difícil".

O ex-atacante admitiu que sentia não conseguir mais controlar o que estava acontecendo em sua vida. A pressão, os problemas pessoais e o peso de uma situação que tinha dificuldade para enfrentar o levaram a buscar refúgio no isolamento, evitando qualquer contato com outras pessoas. Com o passar do tempo, isso acabou afetando profundamente seu dia a dia, apesar da popularidade e do sucesso que havia alcançado no futebol.

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"Posso olhar para trás e dizer que fui egoísta, mas sabia que estava passando por um período difícil, que realmente estava me colocando à prova", explicou Rooney. Em seguida, mencionou o filho Kai e a vontade de protegê-lo de uma situação com a qual ele próprio não conseguia lidar: "Eu não queria que Kai me visse naquele estado, por isso também me escondia". Suas palavras mostram como havia se tornado difícil conciliar o papel de pai com o momento pessoal que atravessava.

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Em seu relato, veio também a revelação mais dramática, sobre os pensamentos suicidas. "Cheguei a um ponto em que pensei em suicídio. Não queria ficar perto de ninguém. Não queria ver pessoas na rua. Não queria entrar em lojas", declarou o ex-jogador do Manchester United. Rooney descreveu então o profundo sofrimento que o levou a se afastar da vida social. O futebol era um dos poucos ambientes em que ainda conseguia se sentir à vontade: "Sempre me senti à vontade no campo de futebol, mas, em todo o resto, tive muita dificuldade".

Nascido em 1985, Rooney foi um dos jogadores ingleses mais importantes de sua geração. Ao longo da carreira, defendeu Everton, Manchester United, DC United e Derby County, somando 763 partidas e 313 gols. Pela seleção inglesa, disputou 120 jogos e marcou 53 gols, tornando-se um dos principais nomes do futebol britânico por mais de uma década.

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Sua lista de títulos comprova uma carreira repleta de conquistas, sobretudo durante a longa passagem pelo Manchester United. Rooney conquistou cinco Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra, seis Supercopas da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa. A esses troféus se somam uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e um Mundial de Clubes, conquistas que o colocaram entre os protagonistas da história recente do Manchester United.

Agora, com essas declarações, Rooney escolheu contar também o que havia por trás dos sucessos esportivos, mostrando que a fama e as conquistas não são necessariamente suficientes para proteger alguém das dificuldades pessoais. Seu testemunho revela um período em que, apesar de ser considerado um dos melhores atacantes do mundo, tinha dificuldade para encontrar equilíbrio longe dos gramados. É um relato sincero que mostra o lado mais humano de uma das figuras mais importantes do futebol inglês.