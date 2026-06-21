Eloy Room foi o grande herói de Curaçao, que empatou em 0 a 0 com o Equador na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo. O papel de herói do goleiro de 37 anos fica bem evidente na página do Instagram do excelente goleiro.

Room, que joga pelo Miami FC, ainda não tinha 100 mil seguidores no Instagram antes do confronto com o Equador. Graças às inúmeras defesas e ao ponto histórico conquistado por Curaçao na Copa do Mundo, houve um crescimento explosivo: o experiente goleiro já está se aproximando dos 750 mil seguidores.

Com toda a justiça, Room foi eleito pela FIFA o “Man of the Match” após a partida. Além disso, o goleiro de Curaçao provavelmente bateu um recorde graças às suas quinze defesas. A agência de estatísticas Opta confirma esse número, o que o coloca em pé de igualdade com Tim Howard, que em 2014, representando os Estados Unidos, registrou quinze defesas contra a Bélgica. A FIFA informa, aliás, que Howard neutralizou dezesseis chutes a gol naquela ocasião.

A atuação impecável de Room lembra a noite mágica de Vozinha, o goleiro de 40 anos de Cabo Verde que, na segunda-feira, conseguiu manter o empate em 0 a 0 contra a Espanha. O destaque também viu o número de seguidores no Instagram disparar, chegando agora a quinze milhões.

“Este com certeza vai para a vitrine. Ser o ‘Man of the Match’ na Copa do Mundo é incrível”, comentou Room à NOS sobre o troféu que recebeu da FIFA. “Acabei de ver o ministro no vestiário. Acho que vai ter uma estatueta em Curaçao.”

“É uma noite surreal. Sabíamos que seria difícil, pois o Equador é um bom adversário. Estávamos prontos para mostrar do que somos capazes, pois queríamos, de certa forma, uma revanche após o primeiro jogo (derrota por 7 a 1 para a Alemanha, nota do editor)”, disse o satisfeito Room, que, por fim, comentou sobre os muitos seguidores que ganhou no Instagram.

“Antes do jogo, eu tinha 90 mil. Não sei quantos são agora”, suspira Room, que fica sabendo que a marca de meio milhão foi ultrapassada. “Pfff. Você sabe como isso pode acontecer, né? Aconteceu com aquele outro goleiro também, de Cabo Verde. Mas, para mim, isso não importa. O que conta é que conquistamos um ponto, o primeiro em uma Copa do Mundo. O resto é loucura.”