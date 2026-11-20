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O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, e seu colega no Al-Nassr, o australiano Ange Postecoglou, anunciaram as escalações das equipes para o aguardado clássico da Roshn Saudi League.

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O Al-Ahli recebe seu tradicional rival, o Al-Nassr, nesta sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada da Roshn Saudi League.

Pusic decidiu apostar em quatro jogadores estrangeiros para atacar o Al-Nassr, liderados pelo centroavante inglês Ivan Toney, que terá o apoio dos pontas Francisco Trincão, de Portugal, e Wenderson Galeno, do Brasil, além do meia armador armênio Eduard Spertsyan.

O treinador holandês optou por deixar o atacante saudita Firas Al-Buraikan ao seu lado no banco de reservas, sobretudo depois do retorno tardio do jogador a Jeddah nesta sexta-feira, após participar da cerimônia de premiação dos melhores da Ásia de 2026, na qual perdeu o prêmio de melhor jogador para o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Pusic também apostou em seu sólido sistema defensivo, formado pelo goleiro senegalês Edouard Mendy e pelos zagueiros Roger Ibañez, brasileiro, e Merih Demiral, turco, com Saeed Baattia na lateral direita e Saad Balobaid pelo lado esquerdo.

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No meio-campo, o volante francês Valentin Atangana aparece normalmente entre os titulares após se recuperar de lesão, e Ziyad Al-Johani joga ao seu lado.

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O Al-Ahli vai a campo com a seguinte escalação:

Goleiro: Edouard Mendy

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Defesa: Saeed Baattia, Roger Ibañez, Merih Demiral e Saad Balobaid

Meio-campo: Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana e Eduard Spertsyan

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Ataque: Francisco Trincão, Ivan Toney e Wenderson Galeno

Do outro lado, Postecoglou decidiu escalar uma dupla de ataque no setor ofensivo do Al-Nassr, formada pelo astro português Cristiano Ronaldo e pelo saudita Abdullah Al-Hamdan.

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Ao lado da dupla estará o outro astro português, João Félix, que chegou a Jeddah na quinta-feira, depois de defender sua seleção nos jogos contra Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações da Europa de 2027.

Abdullah Al-Khaibari comanda o meio-campo, ao lado do terceiro português, Samu Costa, e do brasileiro Ângelo Gabriel.

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No setor defensivo, o brasileiro Bento será o goleiro titular devido à lesão de Nawaf Al-Aqidi. À sua frente, Nawaf Boushal e Awad Aman atuam nas laterais, com o francês Mohamed Simakan e o espanhol Iñigo Martínez no miolo de zaga.

O Al-Nassr vai a campo com a seguinte escalação:

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Goleiro: Bento

Defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Awad Aman

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Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Ângelo Gabriel e Samu Costa

Ataque: João Félix, Abdullah Al-Hamdan e Cristiano Ronaldo

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O Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.

Já o Al-Ahli aparece na sexta posição, com 21 pontos, conquistados em sete vitórias e quatro derrotas, nove pontos atrás do líder Al-Hilal.