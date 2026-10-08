Cristiano Ronaldo alfinetou Simon Jordan com forte dose de cinismo. O analista é crítico em relação à postura do atacante na polêmica com o técnico de Portugal, Jorge Jesus, e aparentemente Ronaldo não gostou nada disso.

O jornalista Piers Morgan é admirador de Ronaldo há anos, para irritação de Jordan, ex-proprietário do Crystal Palace. "Todos nós sabemos que Ronaldo é um bom jogador. Mas você precisa tirar a cabeça da bunda dele e ser objetivo de vez em quando", ouviu Morgan na talkSPORT.

Mais tarde, na quarta-feira, Morgan voltou a falar em seu próprio programa, Football Uncensored, sobre toda a confusão em torno de Ronaldo. "Vou te contar uma coisa divertida. Quando enviei a Ronaldo um trecho meu com Simon Jordan, ele respondeu por mensagem: aquele cara loiro. Diga a ele para parar com o botox. Ele parece uma maçã", contou Morgan a Jordan.

Entre outros, o ex-jogador Jason Cundy, convidado do programa de Morgan, caiu na gargalhada com o comentário de Ronaldo. Jordan, por sinal, não participou do talk show sobre futebol.

Morgan é um confidente de Ronaldo há anos. Alguns anos atrás, o português deu uma entrevista explosiva sobre o então técnico Erik ten Hag, após a qual Ronaldo deixou o Manchester United.

Ronaldo, aliás, não se aposentou em definitivo da seleção de Portugal. "Apesar disso, não se trata de uma despedida definitiva. "Se eu estiver fisicamente bem, jogando no meu clube e, espero, marcando gols, estarei disponível após cumprir a suspensão que me for imposta para lutar e vencer pela nossa seleção nacional."

"Ele encerra sua declaração com as palavras: "Esta é, acreditem, a mais pura verdade", disse o atacante do Al-Nassr.