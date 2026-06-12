Ronaldo desafia a todos: vamos ver quem são os verdadeiros campeões

O português Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, lançou um desafio a todos antes de participar da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção portuguesa está no grupo que inclui Uzbequistão, Colômbia e República Democrática do Congo, e Ronaldo espera liderar seu país rumo ao título em sua última participação na Copa do Mundo.

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Ronaldo disse em declarações à rede portuguesa “Sport TV”: “O mais importante será o início da nossa primeira partida no dia 17 deste mês; depois, após a segunda e a terceira partidas, quando as coisas ficarem mais difíceis e o cansaço físico e mental se acumular, e com o aumento das temperaturas, é aí que veremos quem são os verdadeiros campeões, na minha opinião”.

O capitão de Portugal acrescentou: “Acredito que somos capazes de estar entre eles, mas, como mencionei anteriormente, isso depende de muitos fatores. Estou muito otimista e confiante de que tudo correrá bem e que teremos uma campanha bem-sucedida”.

E continuou: “Mas o mais importante é um início forte: vencer o primeiro jogo, depois o segundo, depois o terceiro, liderar o grupo e, então, lidar com cada partida individualmente. Não devemos entrar no torneio achando que já o vencemos, mas sim avançar passo a passo e com calma”.

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Ronaldo concluiu suas declarações dizendo: “O caminho se constrói ao percorrê-lo; por isso, para mim, o mais importante é começarmos a Copa do Mundo com um início forte”.

Ronaldo e seus companheiros iniciam a campanha de Portugal enfrentando o Congo, na noite da próxima quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos.



