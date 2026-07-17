Ronaldo conhece bem... O Al-Nassr contrata o substituto de Brozović de um gigante alemão

O Al-Nasr iniciou as negociações para contratar um novo jogador para o meio-campo, a fim de substituir o croata Marcelo Brozović, após sua saída oficial do clube.

O Al-Nasr havia anunciado anteriormente a saída de Brozović do time, após três anos passados no Al-Awal Park, com o término de seu contrato no final da última temporada.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Al-Nasr iniciou negociações inesperadas com o Real Mallorca, com o objetivo de contratar o meio-campista português Samu Costa no próximo verão.

Romano explicou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o Leipzig apresentou uma oferta oficial para contratar Costa, mas o jogador português aceitou a transferência para o gigante saudita.

O jornalista italiano confirmou que as negociações estão ocorrendo entre o Al-Nassr e o Real Mallorca neste momento, com o objetivo de formalizar a transação, já que o jogador de 25 anos será o substituto de Brozović após sua saída.

Caso a transferência seja concretizada, Costa será a primeira contratação do Al-Nassr nesta janela de transferências de verão, já que o clube ainda não contratou nenhum jogador devido à crise financeira que atravessa.

Samo Costa possui uma trajetória notável, passada em grande parte na Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Real Mallorca, clube pelo qual joga até o momento.

No âmbito internacional, Costa iniciou sua trajetória na seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo, atual capitão do Al-Nasr, desde outubro de 2024, mas disputou apenas 7 partidas com ele.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar a Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, mas participou de apenas uma partida, entrando como reserva por 20 minutos, durante o empate sem gols com a Colômbia na terceira rodada da fase de grupos.