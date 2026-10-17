Ronaldinho em visita excepcional à Jordânia: qual é o segredo?

O meio esportivo jordaniano se prepara para receber uma das maiores lendas do futebol de todos os tempos. O mágico brasileiro Ronaldinho chega ao Reino nos dias 29 e 30 de outubro deste mês, em uma visita excepcional para acompanhar as atividades da "Semana da Jordânia de Artes Marciais Mistas", que tem como objetivo fortalecer o turismo esportivo e promover os destinos históricos do Reino.

Por meio de um breve vídeo no Instagram, Ronaldinho enviou uma mensagem empolgante à torcida jordaniana, expressando seu grande entusiasmo em encontrá-la e em estar entre eles durante esse importante evento esportivo, e incentivando a todos a participar e comparecer.

Essa manifestação esportiva, que começa em 27 de outubro sob a supervisão da Federação Jordaniana da modalidade, culmina com a grande noite de lutas "DF: UNCAGED" (Desert Force Uncaged) na sexta-feira, 30 de outubro, que será realizada no coração do "Anfiteatro Romano" da capital, Amã, em um evento que se espera ser um dos maiores da história das artes marciais mistas (MMA) em todo o mundo árabe.

O torneio terá 13 lutas profissionais com a participação de uma elite de lutadores jordanianos e internacionais, além de treinos abertos na região do Mar Morto.

Destaca-se o confronto explosivo aguardado entre o campeão circassiano Mohammed Barkhamov, vindo do Cáucaso, ex-detentor do título na organização ACA e ex-lutador do Bellator, integrante da equipe das lendas Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, diante da promissora estrela jordaniana Abdullah Jawish, que representa o Reino nessa luta histórica.

A emoção se completa com a noite de encerramento no Anfiteatro Romano, com a presença de um grupo excepcional de estrelas e personalidades de destaque, encabeçado pela lenda mundial do boxe Mike Tyson, pela estrela do MMA Islam Makhachev, e pelo mágico Ronaldinho.