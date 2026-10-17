O meio esportivo jordaniano se prepara para receber uma das maiores lendas do futebol de todos os tempos: o craque brasileiro Ronaldinho chega ao reino nos dias 29 e 30 de outubro, em uma visita excepcional para acompanhar os eventos da "Semana Jordaniana de Artes Marciais Mistas", que tem como objetivo fortalecer o turismo esportivo e promover os destinos históricos do país.

Por meio de um vídeo curto publicado no Instagram, Ronaldinho enviou uma mensagem animada aos torcedores jordanianos, demonstrando grande entusiasmo em encontrá-los e estar entre eles durante esse importante evento esportivo, além de incentivar todos a participar e comparecer.

O evento esportivo, que começa em 27 de outubro sob a supervisão da Federação Jordaniana da modalidade, será coroado com a grande noite de lutas "DF: UNCAGED" (Delta Force Uncaged), na sexta-feira, 30 de outubro, que será realizada no coração do Anfiteatro Romano, na capital Amã, em um evento que promete ser um dos maiores da história das artes marciais mistas (MMA) no mundo árabe.

A competição terá 13 lutas profissionais, com a participação de uma elite de lutadores jordanianos e internacionais, além de treinos abertos na região do Mar Morto.

Destaque para o aguardado confronto explosivo entre o campeão circassiano Mohamed Barkhamov, vindo do Cáucaso, ex-detentor do cinturão da organização ACA e ex-lutador do Bellator, integrante da equipe das lendas Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, contra a promessa jordaniana Abdullah Jawish, que representará o reino nessa luta histórica.

A emoção se completa na noite de encerramento, no Anfiteatro Romano, com a presença de uma constelação excepcional de estrelas e personalidades de destaque, encabeçada pela lenda mundial do boxe Mike Tyson e pelo astro do MMA Islam Makhachev, ao lado do craque Ronaldinho.