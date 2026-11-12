Ronaldinho amanhã em Ravena: sua programação para a estreia de domingo no clássico contra o Forlì

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O Ravenna divulgou a programação de Ronaldinho para a estreia oficial de domingo, no dérbi contra o Forlì: veja como serão os próximos três dias do brasileiro, ex-vencedor da Bola de Ouro.

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Segundo o comunicado divulgado pelo clube de Ravena, "O Ravenna FC informa que Ronaldinho é esperado em Itala amanhã, sexta-feira, 13 de novembro, por volta da hora do almoço. À tarde, o jogador fará uma sessão de treino individual a portas fechadas. Na manhã de sábado, 14 de novembro, Ronaldinho participará do treino de preparação com a equipe principal no Estádio Benelli, visando ao clássico de domingo contra o Forlì, para o qual estará à disposição do técnico Andrea Mandorlini".

Confira a programação detalhada das atividades do Ravenna nos próximos dias:

Sexta-feira, 13 de novembro, às 14h: entrevista coletiva pré-jogo no Estádio Benelli, com a participação do técnico Andrea Mandorlini e do jogador Simone Rabbi.

Sábado, 14 de novembro, às 11h: treino de preparação no Estádio Benelli. O acesso dos profissionais de imprensa será permitido apenas nos primeiros 15 minutos do treino. O restante da sessão será realizado a portas fechadas.

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Domingo, 15 de novembro, às 17h30: Ravenna x Forlì, pelo campeonato da Série C, com transmissão pela Sky e pela NOW.