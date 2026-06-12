Ronald Koeman recebe notícias importantes sobre Bart Verbruggen pouco antes do jogo da Copa do Mundo

Um dia antes da primeira partida da seleção holandesa na Copa do Mundo, Bart Verbruggen voltou aos treinos. O goleiro se lesionou durante o amistoso contra o Uzbequistão (2 a 1) e, por isso, ficou fora de alguns treinos.

Contra o Uzbequistão, o goleiro saiu de campo com uma lesão no quadril. O técnico Ronald Koeman expressou, no início desta semana, sua confiança na disponibilidade de Verbruggen para a partida contra o Japão, mas ainda não pôde dar uma confirmação definitiva.

Verbruggen não participou dos treinos coletivos da seleção holandesa nesta semana. O goleiro de 23 anos do Brighton & Hove Albion realizou um programa individual na quinta-feira em Kansas City. Mark Flekken (Bayer Leverkusen) e Robin Roefs (Sunderland) treinaram em dupla com o treinador de goleiros Patrick Lodewijks.

Na sexta-feira, Verbruggen voltou ao campo de treino. No complexo de treinamento do KC Current, a seleção holandesa realizou um treino a portas fechadas. Os sinais parecem estar a favor de uma vaga na equipe titular para o goleiro contra o Japão.

No entanto, como o treino foi fechado ao público, ainda não está claro se ele realmente estará no gol no domingo. Koeman ainda não indicou abertamente um segundo goleiro, mas Flekken parece ser o principal candidato.

Segundo o NU.nl, o técnico da seleção informou a Flekken e Roefs na quarta-feira quem será o segundo goleiro. Essa escolha ainda não foi divulgada.

No domingo, a seleção holandesa estreia na Copa do Mundo às 22h, horário da Holanda. No AT&T Stadium, a Oranje enfrenta o Japão em busca dos primeiros três pontos.