Ronald Koeman, muito irritado após o jogo entre Holanda e Marrocos: “Não me interessa nem um pouco...”

Ronald Koeman não se arrepende de sua escolha ousada de escalar cinco defensores na partida contra o Marrocos. Foi o que afirmou o técnico da seleção holandesa após o jogo, em entrevista à NOS.

No México, Tijjani Reijnders teve que dar lugar a Nathan Aké, que deveria garantir uma defesa mais estável.

Koeman ainda considera essa uma boa escolha. “Olho para isso de forma positiva. Além disso, não tenho muita vontade de falar sobre isso. Não podemos nos culpar por nada, e isso fica claro pelo quanto os rapazes estão exaustos. Nós tínhamos um sonho.”

Mais tarde, na entrevista, Koeman acabou tendo que se explicar melhor. “É claro que há coisas que podem melhorar e eu também percebi que houve momentos em que recuamos demais. Não conseguimos mais pressionar, mas também defendemos bem.”

“Não dá para não cometer nenhum erro contra uma equipe tão boa, mas isso tudo é análise a posteriori. A posteriori, todo mundo tem a verdade”, afirma Koeman, que foi ficando cada vez mais irritado ao longo da conversa.

Koeman considera que a Holanda cedeu demais durante as partidas da fase de grupos, o que o levou a optar por essa mudança. “Dá para fechar os olhos para isso e seguir em frente, mas cabe ao técnico mudar as coisas. Toda a Holanda pediu cinco defensores; então você joga com cinco defensores e, mesmo assim, não dá certo. Mas não me interessa nem um pouquinho. Não me arrependo.”

Por fim, Koeman recebeu mais uma pergunta sobre seu futuro como técnico da seleção. “Já tenho minhas ideias sobre isso, mas não vou compartilhá-las agora.”