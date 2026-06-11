Ronald Koeman Júnior está disposto a abrir mão de tempo de jogo por um clube de ponta da Eredivisie

Ronald Koeman Júnior espera aproveitar sua condição de jogador sem vínculo para dar um grande salto na Eredivisie, segundo revelou ao Het Oranje Café. O goleiro de 31 anos está em negociações com o Telstar para renovar o contrato, mas as chances de permanecer por mais tempo em Velsen-Zuid parecem mínimas.

“É difícil dizer”, começa Koeman quando questionado sobre seus planos para o futuro. “Gostaria de dar um belo salto na carreira. Não quero me precipitar, pois também estou em negociações com o Telstar.”

“Eles querem muito que eu fique. Falei com o técnico e com o treinador de goleiros. É difícil, mas o que eu mais gostaria é dar um belo salto em algum lugar aqui na Holanda.”

“Preciso dar um passo para um time que jogue futebol”, continua Koeman, conhecido por sua excelente técnica de chute. “Um time com um bom estilo de jogo, onde eu possa mostrar meu ponto forte.”

À mesa do Het Oranje Café, surge o nome do FC Utrecht. No clube da cidade de Utrecht, Anthony Correia será o treinador a partir da próxima temporada. O técnico levou o Telstar à Eredivisie em 2025, com Koeman como titular indiscutível no gol.

Na última temporada, o Telstar de Koeman e Correia surpreendeu amigos e adversários ao garantir a permanência na divisão. “É claro que eu preferia ir com ele para Utrecht”, admite Koeman. “Eu o conheço e ele me conhece.”

“Mas é claro que eles têm um goleiro excelente”, o goleiro nascido em Barcelona elogia Vasilis Barkas. “Ele (Correia, red.) também me disse isso. Ele é mais um goleiro de linha, eu sou mais forte no jogo.”

Koeman sorri significativamente quando o FC Twente também é mencionado como possível destino, mas também vê com bons olhos uma mudança para o tradicional topo do futebol holandês. “Também estou aberto a uma função como segundo goleiro em um clube maior”, afirma Koeman.