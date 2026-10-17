Ronald Koeman junior ficou furioso com o árbitro Jeroen Manschot após a derrota do Telstar por 4 a 3 para o Feyenoord, em uma partida emocionante. O goleiro da equipe da casa discorda totalmente do pênalti marcado para o time de Roterdã no segundo tempo e criticou duramente o árbitro à ESPN logo após o jogo.

O Feyenoord teve um pênalti marcado a seu favor pouco depois dos 50 minutos de jogo, por um suposto toque de mão do defensor Abdelnour Soualhia, do Telstar. Mesmo após uma longa revisão do VAR, a decisão de Manschot foi mantida, e Sem Steijn converteu a cobrança para fazer 4 a 2.

Ao rever o lance na ESPN, Koeman junior reagiu sem acreditar. "Ah, fala sério! Se a bola bate nele, bate primeiro na cabeça dele", afirmou o goleiro, irritado.

Em seguida, o goleiro mencionou uma explicação que ouviu nesta semana do chefe dos árbitros, Richard van Meenen, sobre situações em que a bola bate na mão após tocar no próprio corpo do jogador. "Nesse caso, não é toque de mão."

A frustração de Koeman junior ficou evidente. "Mas eu realmente preciso me segurar. É o Jeroen Manschot de novo. No ano passado, na semifinal da Copa da Holanda, ele também nos sacaneou", disse o goleiro, antes de amenizar um pouco as palavras: "Ou 'sacaneou'... Tivemos um pouco de azar, claro."

Segundo Koeman junior, o Telstar tem recebido decisões contrárias justamente nos momentos decisivos. "Se você passa a perder por 4 a 2 ou o placar continua 3 a 2, quem sabe poderíamos ter conseguido mais", afirmou o goleiro. Ele também ressaltou que, apesar da derrota, sua equipe pode se orgulhar do futebol apresentado.

Koeman junior também falou sem rodeios sobre a conversa que teve com Manschot. "Ele me disse: 'No fim das contas, eu tomo minha própria decisão.' Então acho que deram uma bronca nele e disseram que os árbitros precisam tomar mais as próprias decisões", supôs o goleiro. "Eu disse a ele: deixe o jogo seguir e, se for mesmo toque de mão, o VAR vai intervir. Mas é complicado."

Koeman junior viu Steijn converter o pênalti com firmeza. "Claro que eu esperava defender, mas ele bateu bem", reconheceu o goleiro. Apesar dos quatro gols sofridos, ele avaliou positivamente a postura ofensiva do Telstar. "Esse também é um pouco o nosso estilo de jogo, pressionar lá em cima. Aí, claro, você vê a qualidade do Feyenoord."

Apesar da derrota, Koeman junior também terminou a partida orgulhoso de sua equipe, que reagiu várias vezes diante do líder. "Sofremos alguns golpes hoje, mas continuamos fazendo o nosso jogo e reagindo", ressaltou. "Precisamos levar isso para a próxima semana, e tenho plena confiança."







