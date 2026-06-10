Ronald Koeman está em apuros antes do pontapé inicial da Copa do Mundo

A ansiedade toma conta do campo de treinamento da seleção holandesa em Kansas City, a poucos dias de sua partida de estreia na Copa do Mundo contra o Japão, marcada para o dia 14 deste mês.

As lesões reduziram significativamente o número de jogadores na lista anunciada por Ronald Koeman, que não pôde contar com Jurrien Timber e Xavi Simons, entre outros.

O jornal “Marca” revelou que há dúvidas quanto à posição de goleiro: Verboorn também está lesionado.

O goleiro titular da equipe não compareceu ao campo de treinamento nesta quarta-feira e limitou-se a treinar individualmente na academia.

Ronald Koeman disse ontem: “É apenas uma lesão leve, mas não sabemos se ele vai conseguir jogar. Acho que ele vai jogar, embora vamos avaliar sua condição diariamente”.

E acrescentou: “Ainda não decidimos quem vai jogar; vamos discutir o assunto com os goleiros na nossa reunião desta noite”.

A condição física do goleiro do Brighton é de extrema importância para as ambições da Holanda. O jogador de 23 anos é o goleiro titular desde outubro de 2023 e, desde então, tem sido um pilar fundamental na defesa da seleção holandesa.

Seu desempenho no Euro 2024 foi realmente impressionante, mantendo o gol invicto em duas partidas, uma delas contra a França.

Com a falta de clareza sobre quem seria o goleiro titular, Rofs e Flecken surgiram como opções para Koeman na defesa da seleção holandesa.

Rooft teve uma excelente temporada com o Sunderland, integrou a lista desde setembro passado e disputou sua primeira partida no dia 3 do mesmo mês; já Flekken, com 12 partidas internacionais, nunca foi uma das prioridades do técnico.