Ronald Koeman definitivamente não levará o jogador internacional, que está em excelente forma, para a Copa do Mundo

Georginio Wijnaldum definitivamente não participará da Copa do Mundo de 2026 no próximo verão, confirmou o técnico Ronald Koeman no domingo à noite no programa Studio Voetbal. O experiente jogador (35) do Al-Ettifaq vem tendo uma temporada fantástica na Saudi Pro League, mas isso não parece ser suficiente.

Wijnaldum é o craque do Al-Ettifaq, onde usa a braçadeira de capitão. Em sua função de meio-campista ofensivo, ele já marcou quinze gols no campeonato saudita nesta temporada, além de ter dado seis assistências. Nos últimos quatro jogos, ele marcou três vezes.

Wijnaldum indicou, há meses e na semana passada em entrevista ao De Telegraaf, que adoraria ir para a Copa do Mundo, mas, apesar das lesões de Jerdy Schouten e Xavi Simons, que de qualquer forma perderão a Copa do Mundo, Wijnaldum fica em casa.

“Não”, responde Koeman à pergunta se Wijnaldum “está na sua lista”. “Recebi Gini em minha casa há dois meses. Tivemos uma conversa lá. Foi bem tarde, porque ele demorou para chegar. Foi sobre a avaliação do Euro 2024.”

“Foi sobre o papel dele nisso, porque em determinado momento ele não estava jogando. Ele entrou três vezes como reserva, e depois achou que foi pouco. Mas ele também não estava satisfeito com o próprio papel. Conversamos sobre isso na época.”

Não falamos sobre uma possível participação na Copa do Mundo naquela ocasião. “Porque, para mim, isso já era água passada. Aparentemente, isso não ficou totalmente claro para ele, então li que ele disse que está disponível e quer ir para a Copa do Mundo.”

"Isso não foi mencionado naquela conversa, então liguei para ele e disse que estava dando preferência a outros jogadores. Não o convoquei mais desde o Euro, e dei preferência a vários outros jogadores na posição dele. E estou muito satisfeito com isso", afirmou Koeman.