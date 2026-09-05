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imago-sport-1079291590.jpgANP
Siep Engelen

Traduzido por

Ronald de Boer: “É inacreditável que Jordi Cruijff o tenha levado para o Ajax”

Ajax x PSV
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Eredivisie
J. Brandt

Ronald de Boer acredita que Jordi Cruijff conseguiu montar um excelente elenco no Ajax, como afirmou antes de Ajax x PSV à ESPN. Especialmente a chegada de jogadores experientes como Daley Blind e Julian Brandt lhe parece uma boa decisão. 

Após um longo contato, o Ajax conseguiu enfim contratar Brandt, que estava sem clube. Uma verdadeira façanha, já que ele ainda atuou em alto nível pelo Borussia Dortmund na temporada passada. De Boer vê de imediato que o alemão está deixando sua marca na equipe do Ajax. 

“Ele é um cara com tanta visão de jogo, tanta calma. Esse tipo de jogador é o que você precisa. Que não se assusta quando estiver em campo daqui a pouco contra o PSV. Ele já viveu de tudo.” 

“É um jogador delicioso de ver”, prossegue De Boer. “Na verdade, é inacreditável que Jordi Cruijff tenha conseguido convencê-lo a vir jogar aqui.” 

“Recentemente fizemos uma entrevista com ele, e ele é um cara muito legal. Está com uma vontade enorme, e o Ajax espera aproveitar muito isso”, prevê o analista. 

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Na noite de sábado, Brandt será titular no Ajax para o clássico contra o PSV. Na Eredivisie, ele já havia balançado as redes contra o PEC Zwolle, enquanto também marcou nas fases preliminares da Conference League contra FC Sion e Shelbourne FC.

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