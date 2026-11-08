Ron Jans é duríssimo no Studio Sport: "Ele é quase um paciente..."

Ron Jans criticou duramente, na noite de domingo, ao NOS Studio Sport, o comportamento de Etienne Vaessen durante a partida entre AZ e FC Groningen (4 a 3). O goleiro perdeu completamente o controle na reta final após um pênalti controverso e recebeu dois cartões amarelos. "É quase um paciente", afirmou o treinador aposentado.
O incidente aconteceu na reta final da partida, quando, com o placar em 3 a 3, Vaessen saiu do gol e se chocou com o atacante do AZ Ayoub Oufkir. O árbitro Jannick van der Laan marcou pênalti e deu cartão amarelo ao goleiro. Vaessen reagiu furiosamente e chegou a ameaçar deixar o campo. Embora o árbitro ainda tenha lhe dado a oportunidade de voltar, o goleiro continuou a protestar e recebeu o segundo cartão amarelo.
Após a derrota movimentada em Alkmaar, o técnico do FC Groningen, Dick Lukkien, foi direto ao falar sobre seu goleiro. "Vi companheiros de equipe tentando afastá-lo dali, mas é como se ele tivesse uma espécie de apagão", disse Lukkien. "É preciso conversar sobre isso e ajudá-lo."
Lukkien entende a frustração de Vaessen, mas considera que seu goleiro passou dos limites. "Entendo que alguém fique emocionado, mas ele precisa lidar melhor com essa emoção, porque nunca se ganha de um árbitro", afirmou o treinador. "Esse não é o comportamento que queremos e, felizmente, ele próprio reconhece isso. Ele pediu desculpas porque entende que foi uma estupidez."
As palavras de Lukkien agradaram a Jans, como ele contou ao Studio Sport. "Fico muito feliz que tenham dito que o próprio Etienne assumiu a culpa, porque nem sempre vejo isso acontecer em campo", comentou o ex-treinador. Ainda assim, Jans considera que o comportamento de Vaessen está se tornando um problema recorrente.
"Já disse algumas vezes: ele é um cara muito legal. É um excelente goleiro, que joga muito bem com os pés e mais uma vez participou de um gol. Só que isso continua acontecendo. Ele é quase um paciente quando se trata desse tipo de coisa", afirmou Jans.
Jans não compreende a maneira como Vaessen tentou tirar satisfação com Van der Laan. "Primeiro ele quer ir embora e depois parece até que quer atacar", observou o comentarista, que viu os companheiros de equipe precisarem conter o goleiro. "Ele precisa se controlar muito melhor. Se foi pênalti ou não, eu também não sei, mas esse comportamento é inadmissível."