Romero revela uma surpresa sobre seu gol contra o Egito: “Scaloni vai me matar!”

Cristian “Coti” Romero, zagueiro da seleção argentina, revelou os bastidores do gol que marcou contra o Egito, durante o confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que sua avançada para a linha de ataque não foi por orientação do técnico Lionel Scaloni, mas sim motivada pelas circunstâncias da partida.

Romero marcou um gol importante na virada da Argentina contra o Egito, depois que a equipe estava perdendo por 2 a 0, contribuindo para a reviravolta que resultou na vitória por 3 a 2 e na classificação para as quartas de final.

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Sobre seu gol (o primeiro da Argentina na partida), Romero disse em declarações publicadas pelo jornal argentino “Diario Ole”: “Minha decisão de jogar como atacante foi apenas um impulso emocional, pois essas situações são impostas pelo contexto da partida, quando se está perdendo por 2 a 0; não foi um plano da comissão técnica”.

O zagueiro do Tottenham acrescentou, brincando: “Se o (técnico) Scaloni me vir jogando como atacante de novo, vai me matar”.

Com sua vitória dramática sobre os Faraós, a Argentina avançou para enfrentar a Suíça, que venceu a Colômbia nos pênaltis, e o vencedor desse confronto enfrentará o vencedor da partida entre Noruega e Inglaterra.



