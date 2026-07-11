Romero: Essa falha está incomodando a Argentina na Copa do Mundo

Cristian Romero, zagueiro da seleção argentina, confirmou a existência de problemas defensivos recorrentes que sua equipe precisa corrigir para ter sucesso na partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a seleção suíça.

A defesa do atual campeão mundial sofreu quatro gols nos últimos dois jogos do torneio, o que representa um ponto delicado e preocupante para o zagueiro Cristian Romero.

Cristian Romero disse aos jornalistas: “Estamos indo bem, embora haja, sem dúvida, coisas que precisem ser melhoradas. Levamos quatro gols em nossas últimas partidas, e isso nos incomoda”.

Romero acrescentou: “Além disso, estamos sempre à disposição da equipe, prontos para dar o nosso melhor pelo grupo e seguir as orientações do técnico”.

A seleção argentina havia conseguido, anteriormente, manter o gol invicto em duas partidas da fase de grupos contra a Argélia e a Áustria, e sofreu apenas um gol contra a Jordânia; no entanto, suas dificuldades defensivas ficaram evidentes nas fases eliminatórias, após duas vitórias consecutivas por 3 a 2.

A seleção argentina conquistou sua primeira vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde na prorrogação, nas oitavas de final, antes de reverter uma desvantagem de dois gols para vencer o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final, graças a um gol decisivo marcado por Enzo Fernández nos minutos finais.

A Argentina sofreu apenas três gols no total da fase de grupos e da partida das oitavas de final durante a Copa do Mundo de 2022.