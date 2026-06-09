Romano tem ótimas notícias sobre o jogador pelo qual o Ajax está “obcecado”

O Ajax está obcecado por Marc-André Ter Stegen, segundo informou Fabrizio Romano em um vídeo no YouTube. No entanto, o salário do goleiro alemão constitui um obstáculo para a transferência. Ainda assim, o Barcelona está disposto a colaborar na busca por uma solução.

O jornal De Telegraaf já havia noticiado na sexta-feira que o Ajax está muito interessado nos serviços de Ter Stegen. O próprio goleiro também estaria disposto a uma transferência para a Johan Cruijff ArenA.

Devido a circunstâncias pessoais, ele deseja retornar à Alemanha ou a um país muito próximo.

“Ter Stegen vai deixar o FC Barcelona de qualquer maneira”, começa Romano. “No Girona, ele teve muito azar com uma lesão, mas na próxima temporada estará em forma novamente.”

“O Ajax está completamente obcecado por ele”, continua Romano. “No entanto, o salário é um obstáculo. Agora cabe ao Barcelona, ao Ajax e a Ter Stegen chegarem a um acordo.”

“O Ajax certamente vai tentar”, garante o italiano em seguida. “O Barcelona também está aberto ao negócio e quer ajudar a encontrar uma solução”, conclui ele.