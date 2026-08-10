Romance de graves consequências, briga com companheiros e um Aston Martin destruído! A história insana de Lord Bendtner

Se fosse preciso resumir a vida e a essência de Nicklas "Lord" Bendtner em uma única anedota, a seguinte seria uma boa opção. Ela vem da época em que ele era um talento promissor do Arsenal.

Na época, a pedido do técnico Arsene Wenger, o psicólogo Jacques Crevoisier realizava todos os anos testes psicométricos com todos os jogadores do Arsenal para descobrir mais sobre seus traços de personalidade. "Uma das categorias se chamava 'autopercepção das próprias capacidades', ou seja, o quão bem o jogador se avalia", contou Crevoisier mais tarde. "Em uma escala de um a nove, Bendtner tirou dez. Nunca tínhamos visto algo assim." O auxiliar de Wenger, Pat Rice, estaria sentado ao lado de Crevoisier durante o teste de Bendtner e mal conseguia se conter de tanto rir.

"Quando Bendtner desperdiça uma chance de gol, ele está sempre totalmente convencido de que não foi culpa dele", avaliou Crevoisier. "Pode-se dizer que isso é um problema. Até certo ponto, também pode ser. Mas também se pode ver da seguinte forma: esse jogador possui uma capacidade notável de se reerguer depois de contratempos."

Bem-vindo ao mundo de Nicklas Bendtner. O homem que se definiu como "um dos melhores atacantes do mundo". Que compartilhou uma foto sua com a Bola de Ouro. Que, na verdade, não era nem uma coisa nem recebeu a outra. Que, aos 21 anos, se envolveu com uma mulher de 34 anos de uma família nobre dinamarquesa e assim ganhou o apelido de "Lord". Que arrumou confusão com companheiros de equipe, destruiu carros, perdeu dinheiro, usou tornozeleira eletrônica, encerrou precocemente a carreira sem grandes êxitos esportivos. Que ficou mais famoso do que suas qualidades futebolísticas permitiriam. Bem-vindo ao mundo de um verdadeiro rebelde.

Bendtner no Arsenal: desentendimento com Thierry Henry, briga com Emmanuel Adebayor

Bendtner cresceu na capital dinamarquesa, Copenhague, mas já aos 17 anos se transferiu para as categorias de base do Arsenal, em Londres. Isso foi em 2005, quando o Arsenal de Wenger era uma das melhores equipes do mundo. Pouco depois de sua chegada, Bendtner teve a chance de se apresentar aos profissionais em um jogo-treino. É assim que ele conta em seu livro "Both Sides".

A orientação era: no máximo dois toques na bola. Quando o ícone do clube Thierry Henry tocou na bola três vezes, Bendtner, segundo seu próprio relato, reclamou em alto e bom som imediatamente. O auxiliar do Arsenal, Rice, ignorou as objeções, e então o próprio Bendtner também deu três toques na bola e teve uma falta marcada contra si. Dizem que ele reclamou ainda com mais veemência dessa injustiça gritante, o que levou a uma troca de palavras acalorada com Henry. Olá a todos, aqui está o futuro Lord!

Depois de um empréstimo bem-sucedido ao Birmingham City, da segunda divisão, Bendtner conseguiu em 2007, aos 19 anos, a promoção definitiva ao time principal do Arsenal. O gigante de 1,93 metro impressionava por sua estrutura física imponente e seu jogo aéreo. Bendtner marcou seus primeiros gols e levou seus primeiros golpes, mais precisamente em uma briga em campo. Em um dérbi do norte de Londres contra o Tottenham. Oponente: seu companheiro de equipe Emmanuel Adebayor, que acabou acertando Bendtner com uma cabeçada. "O sangue jorrou e meu nariz inchou", relatou Bendtner. Qual foi exatamente o motivo? Nunca ficou totalmente esclarecido; os dois simplesmente não se davam bem.

Embora Bendtner tenha sido utilizado regularmente no Arsenal nos anos seguintes, ele nunca conseguiu dar o salto para se tornar titular absoluto e artilheiro confiável. E, ainda assim: "Se me perguntarem se eu pertenço aos melhores atacantes do mundo, respondo 'sim', porque estou convencido disso", declarou Bendtner. Havia apenas uma coisa em seu jogo que ainda precisava ser melhorada: "Os gols são a única coisa que ainda me falta."

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Como Nicklas Bendtner virou Lord e torrou seu dinheiro

Mais do que gols, Bendtner entregava histórias espetaculares fora de campo. Em 2009, o então jogador de 21 anos se envolveu com Caroline Fleming, 13 anos mais velha, modelo, apresentadora, descendente direta do herói naval dinamarquês Niels Juel e parte de uma família nobre riquíssima. Os dois se conheceram no contexto de um reality show em que Fleming reformava seu castelo. Dessa relação, Bendtner ficou com um filho e com o apelido de "Lord".

Ou esta história: depois de destruir seu Aston Martin em 2010, ele saiu ileso do carro, tirou a roupa e conferiu no retrovisor, arrancado por ele mesmo, se seu corpo tinha sofrido algum ferimento. Nudez, aliás, sempre foi uma questão com Bendtner. Ao sair de uma boate em Manchester, ele foi fotografado com as calças abaixadas. Certa vez, publicou nas redes sociais uma foto sua em que não usava nada além de um sutiã sobre a região genital.

Bendtner ganhou muito dinheiro e o torrou imediatamente. Certa vez pagou 150 mil libras por uma caixa de vinho e perdeu cerca de sete milhões de euros em cassinos no total, como confessou após encerrar a carreira. "Quando você se acostuma com a descarga de adrenalina do futebol, é muito difícil encontrá-la em outro lugar", disse Bendtner. "Esse também é o motivo pelo qual você joga, para ter essa sensação. Mas isso só acontece quando a aposta é muito alta."

Bendtner perdeu muito dinheiro não apenas no jogo, mas também em diversos tribunais. Na Euro 2012, depois de marcar pela Dinamarca contra Portugal, ele mostrou a cueca. Nela estava impresso o nome de seu patrocinador pessoal, apropriadamente uma casa de apostas. A Uefa o suspendeu por um jogo e, além disso, ele teve de pagar 100 mil euros. Uma quantia semelhante foi cobrada após ele dirigir sob efeito de álcool em Copenhague.

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A passagem frustrada de Nicklas Bendtner pelo Wolfsburg

Na temporada 2012/13, Bendtner decepcionou em um empréstimo de um ano à Juventus, mas ao menos conquistou o Campeonato Italiano. Depois disso, passou um ano no banco do Arsenal antes de se transferir sem custos para o Wolfsburg em 2014. "Todo mundo merece uma chance de recomeçar", disse o técnico Dieter Hecking. Bendtner a desperdiçou de maneira impressionante.

Em Wolfsburg, ele usou a camisa 3, incomum para um atacante, e marcou três gols na Bundesliga em um ano e meio. E fora de campo? Bendtner posou publicamente com seu Mercedes, uma infração grave em um clube da Volkswagen. Enquanto isso, também exagerou bastante em uma lendária noite da equipe.

"Ele pediu garrafas de champanhe e ficou espirrando por todo lado", contou mais tarde seu então colega Maximilian Arnold ao Bild. "Depois quis pagar com cartão. Mas em Wolfsburg, na boate, não dava para pagar com cartão. E ele não tinha dinheiro em espécie suficiente. Teve de ligar para o Schäfi (o companheiro Marcel Schäfer, nota da redação) às três ou quatro da manhã, e ele teve de levar o dinheiro." Em abril de 2016, o contrato de Bendtner foi rescindido antecipadamente. O diretor Klaus Allofs chamou Bendtner de "um perigo para o nosso grupo".

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Nicklas Bendtner encerrou a carreira profissional aos 31 anos

Naquele momento, a relação entre desempenho esportivo e escapadas já havia saído completamente dos trilhos. Em vez de trabalhar na carreira de Nicklas Bendtner, ele alimentava a figura cult de Lord Bendtner. Em 2015, compartilhou no Instagram uma fotomontagem em que aparecia com a Bola de Ouro. Pouco depois, usou a montagem para se candidatar em tom de brincadeira ao cargo de primeiro-ministro da Dinamarca. Para que Bendtner, apesar da separação já consumada de Fleming, pudesse continuar a se apresentar oficialmente como "Lord", o tabloide dinamarquês Se og Hor comprou para ele, por brincadeira, um pé quadrado de terra na Escócia.

Depois de sua saída do Wolfsburg, Bendtner encerrou a carreira gradualmente em Nottingham Forest, Rosenborg Trondheim e em seu clube de formação, o FC Copenhague. Por causa de uma agressão a um taxista, ele teve de usar tornozeleira eletrônica por um período em 2019. Em janeiro de 2020, despediu-se do futebol profissional com apenas 31 anos.

Talvez Bendtner tenha feito muito pouco com seu talento indiscutivelmente existente por causa de todas essas escapadas, mas isso certamente não prejudicou sua fama, muito pelo contrário. Hoje, Bendtner é comentarista de TV, garoto-propaganda e convidado frequente de talk shows e reality shows na Dinamarca. Se não esportivamente, ao menos com seu apelido mundialmente conhecido o Lord faz parte da nobreza do futebol ao lado de Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi e O Rei Pelé.