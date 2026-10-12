Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma x Real Madrid começa em 14 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Roma recebe um velho conhecido no Olímpico

A Roma está de volta à Champions League pela primeira vez em seis anos, e seu primeiro jogo em casa será contra o ex-técnico Jose Mourinho, que levou o clube ao título da UEFA Conference League em 2022.

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Roma tem dificuldade para definir os jogos

Nas últimas semanas, a Roma empatou três de quatro partidas em todas as competições, incluindo o 1 a 1 com o Fenerbahce na primeira rodada da fase de liga da Champions League.

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Real Madrid ainda não engrenou

O Real Madrid encontrou dificuldades, mas acabou vencendo o Villarreal por 1 a 0 graças a um gol do reforço marfinense Yan Diomande, contratado por uma quantia elevada, logo após a marca de uma hora de jogo em LaLiga. É um bom resultado para a equipe de Jose Mourinho, considerando que jogou os últimos 20 minutos com 10 jogadores após a expulsão de Vini Jr. O Real Madrid venceu a Inter por 2 a 1 no Bernabéu em sua estreia na Champions League.

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Estatísticas importantes e desfalques

A Roma marcou pelo menos dois gols em cada um de seus últimos três jogos europeus em casa.

A Roma não poderá contar com Mile Svilar e Bryan Cristante, enquanto a dupla brasileira Éder Militão e Rodrygo segue ausente no Real Madrid.

Em apenas duas das últimas oito vitórias do Real Madrid em todas as competições, a equipe não sofreu gols.

Notícias das equipes e elencos

A escalação prevista de Gasperini tem Mile Svilar no gol e uma linha de quatro defensores formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka e Wesley. Marten de Roon e Manu Kone devem dar sustentação ao meio-campo, com Matias Soule, Paulo Dybala e Devyne Rensch atuando à frente deles e Donyell Malen comandando o ataque. No momento, não há lesões nem suspensões registradas para a Roma, embora a disponibilidade de Malen seja monitorada após sua expulsão contra o Como. Se a situação mudar, haverá atualizações mais perto do início da partida.

Mourinho deve escalar Thibaut Courtois no gol, atrás de uma linha de quatro defensores formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold estão previstos no meio-campo central ao lado de Yan Diomande, com Brahim Diaz e Federico Valverde apoiando Kylian Mbappe no ataque. No momento, não há lesões nem suspensões registradas para os visitantes, embora a expulsão de Vinicius Junior contra o Villarreal possa afetar sua disponibilidade para esta partida.

Momento das equipes

A Roma soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e cinco sofridos. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Como, fora de casa, pela Serie A, resultado que exigiu muita resistência após a equipe ficar com dez jogadores. Antes disso, empatou em 2 a 2 com a Inter e venceu o Torino por 2 a 0. A sequência também inclui o empate em 1 a 1 com o Fenerbahce na Champions League e a vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta na Serie A.

O Real Madrid venceu três dos últimos cinco jogos, perdeu um e venceu o outro. Mais recentemente, derrotou o Villarreal por 1 a 0. Antes, na mesma sequência, venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League e o Rayo Vallecano por 4 a 1 em LaLiga. Sua única derrota foi por 2 a 1 para o Atletico Madrid em LaLiga. O Real Madrid marcou dez gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos

O Real Madrid domina historicamente este confronto. Nos últimos cinco encontros registrados, o Real Madrid venceu quatro vezes, a Roma não venceu nenhuma e houve um empate: um amistoso que terminou em 2 a 2 em agosto de 2019. Os quatro jogos oficiais foram pela Champions League, com vitórias do Real Madrid pelos placares de 0 a 2, 3 a 0, 2 a 0 e 2 a 0. A Roma ainda não venceu o Real Madrid em um jogo oficial neste conjunto de dados, e o Estádio Olímpico não tem sido um reduto difícil para este adversário nos confrontos recentes.

Classificação

Na Champions League, a Roma ocupa atualmente a 17ª posição, e o Real Madrid, a 13ª. Ambas as equipes estão na faixa da tabela em que precisam somar pontos para garantir uma classificação tranquila na fase de liga.