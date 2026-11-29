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A Roma, que domina o Monza no Olímpico, não consegue comemorar plenamente por causa de um problema sentido por Donyell "Bobby" Malen durante o primeiro tempo. O atacante holandês, que marcou um gol e deu uma assistência nos primeiros 24 minutos, começou a mancar após sofrer uma entrada dura em uma saída para o ataque, quando o placar ainda estava em 1 a 0.

Gasperini pediu que Malen aguentasse pelo menos até o intervalo e, embora o holandês tenha solicitado atendimento médico e a substituição várias vezes, acabou tendo de continuar em campo até o intervalo. Ao sair do Olímpico, mancava e tinha dificuldade para apoiar o pé esquerdo.

O QUE ACONTECEU: Aos 20 minutos, quando a Roma construía uma jogada de ataque da esquerda para a direita, Manu Kone optou por fazer um passe em profundidade para o holandês. Inicialmente perdido por Goglichidze, Malen dominou a bola e passou pelo marcador na arrancada, mas foi parado pela entrada do georgiano.

Foi uma entrada muito perigosa e atrasada, com as travas atingindo Malen na região do tendão de Aquiles e do tornozelo. O holandês ficou caído, sentindo muita dor, e pouco depois começou a mancar, enquanto tirava e recolocava a chuteira.

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SANGRAMENTO: Malen primeiro pediu ao banco a troca da chuteira e depois solicitou uma grande quantidade de spray de gelo e, em seguida, um analgésico. Mesmo assim, mancou por bastante tempo por causa do corte, que sangrava e o incomodava muito ao correr e chutar. Ele tentou chutar e arrancar várias vezes, mas logo depois dobrava as pernas para lidar com uma dor forte demais.

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PEDIU PARA SAIR AOS 41 MINUTOS: A substituição veio no intervalo. Castro já estava pronto para entrar aos 41 minutos, quando Malen se sentou no meio do campo e pediu para sair em definitivo. Gasperini, porém, pediu que ele aguentasse mais um pouco para não gastar uma janela de substituição, já que a troca poderia ser feita entre o primeiro e o segundo tempo, como acabou acontecendo.

O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO: Gasperini comentou após o apito final: "Ele levou um pisão no tendão, sentia dor com o atrito da chuteira e foi melhor tirá-lo de campo, mas acho que é uma questão de poucos dias"