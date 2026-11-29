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A Roma, que domina o Monza no Olímpico, não consegue comemorar plenamente por causa de um problema sentido por Donyell "Bobby" Malen no primeiro tempo. O atacante holandês, autor de um gol e uma assistência nos primeiros 24 minutos, começou a mancar após sofrer uma entrada dura em uma jogada de contra-ataque, quando o placar ainda estava em 1-0.

Gasperini pediu a Malen que aguentasse pelo menos até o intervalo e, embora o holandês tenha solicitado atendimento médico e pedido para sair várias vezes, acabou tendo de continuar em campo até o intervalo, quando deixou o Olímpico mancando e com dificuldade para apoiar o pé esquerdo.

O QUE ACONTECEU: Aos 20 minutos, com a Roma construindo uma jogada de ataque pela esquerda e avançando para a direita, Manu Kone optou por um passe em profundidade para o holandês. Inicialmente deixado escapar por Goglichidze, Malen dominou a bola e passou por ele na corrida, mas foi parado pela intervenção do georgiano.

Foi uma entrada muito perigosa e atrasada, que atingiu Malen com as travas da chuteira na região do tendão de Aquiles e do tornozelo. O holandês ficou caído, sentindo muita dor, e, pouco depois, começou a mancar ao tirar e recolocar a chuteira.

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SANGRANDO: Malen primeiro pediu ao banco que trocassem sua chuteira. Depois, pediu uma boa dose de spray de gelo e, em seguida, um analgésico. Mesmo assim, Malen mancou por bastante tempo por causa de um corte que sangrava e o incomodava muito ao correr e chutar. Ele tentou chutar e arrancar várias vezes, mas logo depois se curvava sobre as pernas para lidar com uma dor forte demais.

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PEDIU PARA SAIR AOS 41 MINUTOS: A substituição acabou acontecendo no intervalo. Castro já estava pronto para entrar aos 41 minutos, quando o próprio Malen se sentou no meio do campo e pediu para sair de vez. Gasperini, porém, pediu que ele aguentasse mais um pouco para não gastar uma janela de substituições, já que a troca poderia ser feita entre o primeiro e o segundo tempo, como acabou acontecendo.