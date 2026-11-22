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Com os quatro gols contra o Parma, Donyell Malen retomou a liderança da artilharia e mandou um recado aos outros goleadores da Serie A e, com ele, a Roma também mandou um recado para Inter, Lazio e todas as outras. O atacante de Gasperini é o grande protagonista desta rodada e agora desperta comparações com nomes ilustres enquanto mira recordes históricos.

Quem falou sobre ele à Gazzetta dello Sport foi Fabio Capello.

"Ele me lembra Paolo Rossi. Tem a mesma esperteza de Pablito dentro da área. Malen, porém, acrescenta um pouco mais de força e técnica. É um goleador extraordinário", disse o ex-treinador da Roma, que preferiu não comentar sobre os técnicos que, no passado, o escalavam pelos lados do campo.

Enquanto os ex o comparam aos nossos grandes ídolos, seu atual treinador, Gian Piero Gasperini, o valoriza. Em Parma, ele relembrou o que já havia dito e revelou ter usado um recorde histórico para estimulá-lo.

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"Eu disse a ele que pode superar Higuain para motivá-lo... Brinco um pouco com isso. Digamos que, se chegar a 30, fico feliz", disse, e continua dizendo a ele no vestiário de Trigoria.

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Gasp se refere ao recorde de 36 gols em uma única edição da Serie A, estabelecido por Gonzalo Higuain com o Napoli em 2015-16 e por Ciro Immobile com a Lazio em 2019-20. Agora, Malen chegou a 12 gols nas primeiras 12 rodadas do campeonato, embora tenha disputado apenas 11 partidas por causa da expulsão sofrida em Como.

Mas como estavam seus rivais àquela altura? Na temporada 2015-16, após 12 rodadas, Gonzalo Higuain havia marcado 9 gols, menos que o jogador da Roma. O Pipita terminou o primeiro turno com 18 gols e chegou a 36 na última rodada, com um hat-trick contra o Frosinone.

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Ciro Immobile começou ainda melhor em 2019-20: após 12 rodadas, o atacante da Lazio já havia marcado 14 gols, dois a mais que o holandês.

Para igualar o recorde, Malen precisará marcar mais 24 gols nos 26 jogos restantes: portanto, terá de manter uma média pouco inferior a um gol por partida.