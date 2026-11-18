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Qual será o futuro de Malen? A ascensão do holandês na Roma despertou o interesse de vários grandes clubes europeus por sua situação. Segundo o Corriere dello Sport, a Roma terá de enfrentar uma forte concorrência que tentará tirar o ex-jogador do Aston Villa do time de Gasperini.

Grandes clubes da Premier League e da Bundesliga estão de olho nele. Já houve contatos e consultas a seus representantes visando à janela de transferências de verão, como preparação para uma possível proposta.

Por sua vez, a Roma não quer ser pega de surpresa. O clube trabalha para renovar o contrato de Malen e aumentar seu salário diante das atuações que ele teve na capital italiana, únicas entre as cinco principais ligas. Ninguém fez o que ele fez: ninguém pode ostentar a marca de 27 gols em 34 partidas, credencial de peso para merecer um novo contrato com um aumento salarial generoso.

Contratado em janeiro passado com salário de cerca de 3,7 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus, até 2030 (bem menos do que os 4,6 milhões de euros mais 700 mil euros em bônus que recebia no Aston Villa), ele certamente deverá ter seus valores reajustados para cima.

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A Roma estaria pensando em oferecer a ele um contrato com prazo mais longo e um salário superior a 4 milhões de euros líquidos, o que lhe permitiria superar Svilar como o jogador mais bem pago do elenco.