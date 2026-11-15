Roma, Gasperini quer Kvernadze em janeiro: entre cláusula, comissão elevada e uma ameaça do exterior

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Giorgi Kvernadze é a surpresa da Serie A. O jogador também vem se destacando pelos gols e já despertou o interesse dos grandes clubes italianos. Entre eles está a Roma, que o observa para os próximos meses. Mais precisamente, o clube gostaria de levá-lo a Trigoria já em janeiro.

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Mora, Pellegrini, Dybala e Soulé gostam de receber a bola nos pés e não atacam os espaços. Por isso, Gasperini quer um jogador de lado de campo intenso, com boa velocidade e capaz de atacar os espaços com muita força. Kvernadze se encaixa perfeitamente no perfil traçado pelo técnico da Roma.

O jogador nascido em 2003 começou bem a temporada e atraiu a atenção de outros clubes da Premier League, como o Everton: 5 gols e 6 assistências em apenas 12 jogos. A Roma sabe que, para se antecipar à concorrência, vale a pena tentar fechar o negócio já em janeiro.

O empresário de Kvernadze é o mesmo de Kvaratskhelia e exige uma comissão altíssima pelo jovem talento georgiano: fala-se em um valor entre 6 e 10 milhões. A Roma terá de resolver uma questão importante ao tentar negociar com Jugeli.

O Frosinone está começando a negociar a renovação do contrato do jogador nascido em 2003, que vence em 30 de junho de 2028, com o objetivo de também retirar a cláusula de 4 milhões, mas não será simples. A cláusula só poderá ser acionada no verão, não em janeiro.