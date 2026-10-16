Roma: Gasperini anuncia os resultados dos exames de Koné e Dybala

Depois da derrota por 4 a 3 em casa para o Real Madrid, a Roma volta as atenções para o campeonato. A equipe, de fato, enfrentará o Genoa de De Rossi no sábado. Para a ocasião, Gian Piero Gasperini falou sobre a partida em entrevista coletiva hoje:









Uma atualização sobre as condições de Koné e Dybala.

"Sobre Koné, a ressonância mostrou uma lesão de primeiro grau, não particularmente significativa. Mas é claro que sempre é preciso respeitar o tempo necessário, e esperamos recuperar Koné um pouco antes da pausa. Quanto a Dybala, não há nada de especial. É, sem dúvida, uma sobrecarga no músculo gêmeo da panturrilha, e esperamos recuperá-lo na próxima semana."

Pellegrini pode jogar mais recuado no meio-campo? E Castro?

"Sim, sem dúvida. Agora, diante dos desfalques neste momento, é uma função que Pellegrini certamente também pode desempenhar. Enquanto isso, tentaremos recuperar de Roon e também Cristante, esperamos que já para a partida contra o Napoli; caso contrário, para a seguinte. Castro? Nestas duas últimas partidas, em uma ficamos com dez jogadores e, na outra, anteontem à noite, o jogo tomou aquele rumo. Mas ele é um jogador de qualidade, que já disputou o nosso campeonato e foi muito bem. Portanto, amanhã certamente será uma boa oportunidade para ele."

Depois do Juventus 3 a 2 Roma, em 2014, Garcia disse que tinha entendido o verdadeiro valor do grupo após aquela derrota. Depois de uma derrota como essa contra o Real Madrid, o senhor entendeu o verdadeiro valor deste grupo?

"Sim, mas sem falar de título italiano ou de objetivos, porque, senão, fica mais complicado. Esta é uma equipe que tem qualidade e vem demonstrando isso há meses, porque os resultados obtidos não são por acaso. Recentemente, tivemos de enfrentar Inter, Como e Real Madrid e, em todas essas partidas, mostramos nosso valor, inclusive contra adversários tão fortes. Ao longo de um jogo, porém, podem surgir situações específicas ou haver desfalques. Depende: às vezes você chega a certas partidas com o elenco

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, outras vezes com algumas ausências e, em outras, acontece algo imprevisto, como a expulsão de Malen. Talvez você possa imaginar a expulsão de um defensor, mas é realmente difícil imaginar Malen sendo expulso. Isso faz parte dos jogos. Ainda assim, saímos dessas três partidas com a convicção reforçada de que, se nada de especial acontecer, podemos competir com essas equipes."





Qual é a dificuldade para um treinador voltar a trabalhar com a equipe depois de uma partida como a de quarta-feira? Como evitar o risco do abalo psicológico?

"Esse risco existe, porque anteontem à noite houve um abalo psicológico, provavelmente quando o placar estava em 3 a 2. Aliás, com certeza. É algo em que você precisa trabalhar e que precisa corrigir, sobretudo porque esta equipe não deve sentir que precisa necessariamente ganhar a Champions, o título italiano ou sabe-se lá o quê. Esta equipe precisa jogar o seu futebol, ponto final. E, se acontece um lance em que você sofre um gol, não pode se abater. É assim que eu chamo, porque você se sente derrotado e pensa: 'Eu podia vencer, agora não vou mais vencer'. O que importa, na minha opinião, é sempre o desempenho, é sempre a maneira como você enfrenta essas equipes. Sabemos que as partidas são decididas nos minutos finais, mas nós as decidimos a nosso favor em Parma e contra a Atalanta, enquanto provavelmente sofremos com isso contra a Inter, a Juventus e o Real Madrid. É evidente que não se trata de uma queda física, mas de força mental. Nesses momentos, podemos corrigir isso com organização, que se perdeu no lance do 3 a 2, e depois com uma reação forte. Isso provavelmente faltou um pouco em certo momento anteontem à noite. Felizmente, jogamos amanhã, ainda que com vários desfalques. Enfrentaremos uma equipe que talvez não tenha os craques que enfrentamos anteontem à noite, mas que certamente tem uma organização superior e uma capacidade maior de fechar, cobrir e ocupar os espaços. Portanto, será outro tipo de dificuldade. Amanhã, independentemente de quem jogue, de quem não jogue e das ausências, precisamos de um elenco forte. Precisamos de jogadores que se sintam fortes quando forem utilizados, porque, com este calendário, não conseguiremos jogar sempre com a mesma equipe, com os mesmos jogadores e sem fazer substituições. As substituições são necessárias, porque no domingo, em Como, jogamos com dez durante um tempo. É compreensível que alguém chegue cansado ao fim, sobretudo se tiver de marcar Diomandé, marcar Vinicius e depois Endrick entrar em campo. É normal quando você enfrenta essas equipes. Nós também precisamos necessariamente ampliar o elenco. Os que jogarem amanhã, talvez alguém como Castro, Mora ou outros que certamente serão utilizados, precisam adquirir a mesma confiança e a mesma força, porque as competições são disputadas com o elenco, com a equipe. E a equipe não é formada por onze jogadores; hoje em dia, nem mesmo por quinze ou dezesseis. No nosso caso, a equipe precisa ser formada por pelo menos vinte jogadores. Cada vez mais, infelizmente ou felizmente, não sei, quando você disputa esse tipo de competição e participa da Champions, como também se vê com as outras equipes, precisa ter um número maior de jogadores. Porque há lesões, há suspensões, há lesões que afastam por um mês e outras por uma semana, mas, nesse meio-tempo, você joga três partidas. Para nós, amanhã será a terceira partida em sete dias, e terça-feira será a quarta em dez dias. O futebol mudou. Portanto, ou nos adaptamos, ou sofremos as consequências. Mas, voltando às respostas que tive, quero olhar também para as coisas boas, e não apenas para a maneira como sofremos gols em cobranças de escanteio. Vamos falar disso também e elevar um pouco o nível de todos. Vamos dar sequência ao trabalho com os jovens que temos e que amanhã talvez precisem nos levar, de alguma forma, à vitória contra o Genoa. É claro que não será uma partida fácil, muito pelo contrário. Mesmo se estivéssemos com o elenco completo, seria uma partida complicada. Amanhã, a única coisa que me preocupa um pouco é que temos realmente poucas opções de substituição e, por isso, precisamos enfrentar os noventa minutos, em alguns setores, talvez até com algum jogador do Primavera que possa estrear."

Há um problema nos jogos grandes? Por que esses apagões se repetem?

"Não, não são apagões, eu já disse isso. Há também um adversário que, assim como nós aproveitamos determinadas situações nas partidas que depois viramos, tem jogadores capazes de entrar e fazer a diferença. Anteontem à noite, quem mudou o jogo foi Endrick, com duas cabeçadas. Foram alguns lances, mas aconteceram da forma mais imprevisível: criando dificuldades para nós nas bolas aéreas em três escanteios. Depois, cada um interpreta como quiser. É normal que certas equipes tenham essas possibilidades. Nós, por exemplo, tivemos dificuldades quando Gatti jogou de centroavante. Ele entrou e marcou o gol de empate em uma disputa de bola na área. Mas não fez isso só contra nós; acho que aconteceu também em alguma outra partida, embora agora eu não me lembre de qual. Nos minutos finais, muitas dessas equipes resolvem os jogos dessa maneira. Quando já não há possibilidade ou capacidade de criar jogadas, buscam-se outras soluções. Mas esses gols valem exatamente tanto quanto os marcados em jogadas trabalhadas. É fato que muitas dessas equipes conseguem resolver assim diversas situações e algumas partidas. Nós conseguimos fazer isso de certa maneira contra determinadas equipes, enquanto talvez soframos com isso contra outras. Reconhecemos isso e tentaremos corrigir no futuro."

Há algo em que se possa trabalhar?

"É o que ainda precisamos fazer, certamente isso também. Mas, nessas situações, sofrer três gols seguidos em cobranças de escanteio assim... Eu já tinha visto três pênaltis perdidos no ano passado, no mesmo lance, e achava que aquilo já era um belo recorde. Anteontem à noite, nós nos superamos."

Sobre a necessidade de ampliar o elenco.

"Eu queria explicar uma coisa, correndo o risco de alguém dizer que estou reclamando. Não é essa a questão. A questão é que, hoje, quem disputa as copas, joga a Champions e enfrenta esse tipo de calendário não pode mais ter um elenco numericamente igual ao de alguns anos atrás, de cinco ou seis anos atrás. Também podemos recorrer às categorias de base, nunca vamos jogar com dez, fiquem tranquilos. Mas, em termos de quantidade de jogadores, para quem disputa as copas, com o calendário que existe, já é evidente que é preciso enfrentar um volume de partidas que torna necessário ter um elenco maior."