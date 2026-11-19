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A Roma continua sonhando alto e quer tentar atender aos pedidos de Gian Piero Gasperini no mercado de janeiro para seguir na disputa pelo título da Serie A contra a Inter e, agora, também a Lazio. Desde o verão passado, a Roma identificou, a pedido do treinador, as pontas como a posição que precisa de reforço com mais urgência. E o nome que ganha força a cada dia é o de Jamie Gittens, do Chelsea.

OS CONTATOS COM O CHELSEA - Segundo o Corriere dello Sport, a Roma iniciou contatos com o Chelsea por Jamie Gittens, ponta inglês de origem barbadiana nascido em 2004. Na verdade, o nome não é novidade: a Roma já havia sondado o jogador na última janela de transferências do verão europeu. A negociação não avançou, mas os contatos continuaram ativos nos últimos dias.



EMPRÉSTIMO COMO OPÇÃO - A ideia do diretor esportivo Tony D'Amico, que trabalha pessoalmente para tentar levar a Gasperini um jogador tão ofensivo quanto Gittens, é acertar com o Chelsea um empréstimo em janeiro com opção de compra ao fim da temporada. A fórmula permitiria à Roma avaliar o desempenho do jogador após seu retorno da lesão antes de partir para a contratação em definitivo.

LONGO PERÍODO FORA E POUCO ESPAÇO - A passagem de Gittens pelo Chelsea, ao menos por enquanto, não correspondeu às grandes expectativas criadas desde sua contratação junto ao Borussia Dortmund por 56 milhões de euros, no verão europeu de 2025. O jogador nascido em 2004 teve pouquíssimo espaço e, nesta temporada, somou apenas 55 minutos em duas partidas da Copa da Liga, sem conseguir entrar em campo pela Premier League.

Um problema gravíssimo no tornozelo também complicou a situação e, na prática, o mantém longe dos gramados há mais de um mês. É um aspecto que inevitavelmente terá de ser avaliado e que, justamente por isso, leva a Roma a propor um empréstimo sem obrigação de compra. Como Gittens voltará? Será o jogador visto, ainda que pouco, no Chelsea ou aquele que despontou em Dortmund, onde marcou 12 gols e deu 5 assistências na última temporada antes de se transferir para o Chelsea?

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A LIGAÇÃO COM MALEN - A Roma também pode usar outra carta importantíssima na tentativa de contratar Gittens: Donyell Malen. E não apenas como exemplo de como uma transferência para a Itália pode ajudar a revalorizar uma carreira. Os dois se conhecem muito bem porque dividiram duas temporadas no Borussia Dortmund, embora tenham vivido momentos diferentes. Gittens era muito jovem, enquanto Malen já estava mais consolidado, mas a relação entre eles continua sólida. O holandês já recomendou o projeto da Roma ao ex-companheiro.

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CONCORRÊNCIA - Vale dizer que a Roma não está sozinha na disputa pelo ex-jogador do Dortmund. Há concorrência tanto de fora da Itália, com a diretoria do Chelsea considerando um empréstimo ao Strasbourg, clube do grupo BlueCo, quanto do próprio país. O Napoli também está de olho no ponta para atender aos pedidos de Max Allegri por reforços para o ataque em janeiro. E Gittens? Bem, assim como Malen, ele pode enxergar na Serie A a oportunidade certa para relançar a carreira.