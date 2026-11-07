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imago-sport-1085642903.jpgCraig Mercer
Traduzido por

Rodrygo salva o pescoço de Arbeloa

Fulham x Newcastle
Fulham
Newcastle
Premier League
England

Empate insuficiente

Cobertura absoluta
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O Fulham manteve seus resultados positivos sob o comando de seu técnico espanhol Arbeloa, após empatar com o Newcastle United por 1 a 1, no confronto realizado no estádio "Craven Cottage", pela Premier League, somando um ponto precioso e abrindo uma vantagem de 3 pontos sobre a zona de rebaixamento.

O empate fez com que o Fulham mantivesse seu retrospecto invicto nas últimas 4 partidas pelo campeonato, somando duas vitórias e dois empates, numa resposta clara às pressões que Arbeloa vinha sofrendo, que chegaram ao ponto de considerar a partida como um ultimato para seu futuro com a equipe.

O primeiro tempo teve relativa superioridade do Newcastle, que se mostrou mais perigoso diante do gol, enquanto o Fulham teve dificuldades para impor seu estilo ofensivo.

O goleiro tcheco Hornicek brilhou ao defender a tentativa de Oscar Bobb, enquanto Leno salvou seu gol de uma finalização de Harvey Barnes, além de um gol do Newcastle marcado por Dan Burn ter sido anulado por uma falta cometida por Wissa no início da jogada.

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A superioridade do Newcastle continuou no segundo tempo, até que Jacob Murphy conseguiu abrir o placar, após aproveitar um erro na posse de bola dos jogadores do Fulham, avançou com a bola antes de soltar uma finalização potente de fora da área que foi parar no ângulo superior do gol de Leno.

Mas o Fulham se recusou a desistir e conseguiu o empate apenas 3 minutos depois, após o brasileiro Rodrigo Muniz completar uma sobra de bola dentro da área e mandá-la para as redes com um toque preciso, aproveitando as movimentações de Alex Iwobi e Palacios.

Sessegnon quase deu ao Fulham o gol da vitória com uma finalização magnífica de fora da área, mas Hornicek brilhou e defendeu a tentativa, mantendo o resultado de empate até o apito final.

Com este resultado, o Fulham elevou sua sequência de resultados positivos para quatro partidas consecutivas sem derrota, somando duas vitórias e dois empates, abrindo três pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, enquanto o Newcastle saiu com um ponto de um confronto no qual foi o lado mais perigoso.

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