Rodri, meia-craque do Manchester City, se tornou o centro das atenções da atual janela de transferências do verão, diante do fim do seu contrato com o clube inglês no verão de 2027.

Com o Manchester City segurando os seus serviços, o Real Madrid é considerado o clube mais interessado em contratar o capitão da seleção da Espanha e melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, mas ele encontra concorrência de outros clubes.

Alguns relatos da imprensa indicaram queo Paris Saint-Germain surgiu como um dos clubes interessados na contratação de Rodri, além disso o Barcelona tenta entrar em negociações para transferi-lo ao Blaugrana, segundo a rádio da Catalunha.

A imprensa catalã esclareceu que o Barcelona deseja reforçar o seu meio-campo, independentemente da lesão do holandês Frenkie de Jong.

O clube catalão admira as qualidades de Rodri e já fez sondagens sobre ele, e a rádio apontou em uma transmissão posterior, de acordo com o que noticiou a rede "Foot Mercato", que o jogador sonha em vestir a camisa do Real Madrid, mas não recusaria necessariamente uma proposta do Barcelona caso surgisse a oportunidade.