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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Rodri fora da escalação do Barcelona para o confronto em Paris, e surpresa de Enrique

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
Luis Enrique
Rodri
França
Espanha
Alemanha

Raphinha comanda o ataque do Barça; Torres no banco de reservas de Paris

As dúvidas sobre o espanhol Rodri, meio-campista do Barcelona, foram confirmadas depois que Hans Flick, técnico da equipe catalã, o deixou de fora da escalação para a partida contra o Paris Saint-Germain, marcada para a noite desta terça-feira, no duelo de destaque da terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, enquanto Luis Enrique, técnico do time parisiense, surpreendeu com sua escalação.

Reportagens da imprensa indicaram, horas antes, que Rodri sofre de desgaste físico, e Flick prefere poupar o jogador espanhol campeão mundial, colocando-o no banco de reservas.

Por sua vez, o jornal catalão "Sport" afirmou que a presença de Rodri no banco de reservas não está relacionada a uma lesão grave, mas sim que o técnico alemão quis preparar o jogador para o Clássico, marcado para o próximo domingo pelo Campeonato Espanhol.

Flick aposta em Marc Bernal no meio-campo, para suprir a ausência de Rodri, lembrando que a equipe catalã também sofre com as ausências de Eric García e Jules Koundé.

O jovem egípcio Hamza Abdelkarim fica no banco de reservas do Barça na partida de hoje.

A escalação do Barcelona ficou da seguinte forma:

Gol: Joan García.

Defesa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Meio-campo: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Do outro lado, Enrique contrariou as expectativas ao preferir Lucas Hernández na posição de lateral-esquerdo, que terá a missão de frear o perigo de Lamine Yamal, deixando de lado Lucas Beraldo e Zaïre-Emery.

O Paris Saint-Germain entra na partida de hoje com a ausência de seu astro Nuno Mendes, um desafio que o técnico espanhol terá de enfrentar.

Enrique também manteve Ferran Torres, ex-estrela do Barcelona, no banco de reservas.

A escalação do Paris Saint-Germain ficou da seguinte forma:

Gol: Safonov.

Defesa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernández.

Meio-campo: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves.

Ataque: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.

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