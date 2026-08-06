Rodri é o motivo? Barcelona congela o sonho impossível de Julián Álvarez

Numa ironia que talvez não seja coincidência, o avanço do Barcelona nas negociações pela contratação do meio-campista astro do Manchester City, Rodri, coincidiu com uma queda acentuada em seus esforços para contratar o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, o que abre espaço para questionamentos: será que as restrições financeiras levaram o clube catalão a sacrificar o "sonho Álvarez" para fechar a contratação de Rodri?

Álvarez havia liderado a lista de prioridades do campeão espanhol neste verão para compensar a saída iminente do polonês Robert Lewandowski. O Barcelona apresentou uma proposta inicial de 100 milhões de euros, mas a diretoria do Atlético de Madrid respondeu com uma recusa categórica, reafirmando sua intenção de manter o jogador de 26 anos.

Da insistência à desistência: o Atlético fecha a porta

De acordo com o que revelou o jornalista Matteo Moretto pela rádio "Marca", a diretoria do Barcelona passou a considerar a contratação de Álvarez praticamente impossível, e também uma causa perdida, depois que todas as tentativas fracassaram em abalar a posição firme do Atlético de Madrid ao longo de todo o verão.

O Barcelona não poupou esforços para convencer o jogador e seu clube, com o diretor esportivo Deco viajando a Madrid nesta semana para uma reunião com Fernando Hidalgo, empresário do atacante argentino.

Os relatos também indicam que Álvarez pode reafirmar seu desejo de sair assim que retornar aos treinos na próxima semana, para pressionar os "Rojiblancos".

Mas, apesar de tudo isso, o Atlético não demonstrou nenhuma flexibilidade, o que levou o Barcelona a levantar a bandeira branca e considerar a contratação quase impossível.

Será que a crise financeira obriga o Barcelona a escolher?

A coincidência entre o impasse na contratação de Álvarez e a aceleração dos passos para contratar Rodri levanta uma pergunta fundamental nos corredores do "Camp Nou": será que a diretoria percebeu a impossibilidade de financiar as duas contratações juntas diante das restrições do fair play financeiro?

A contratação de Rodri sozinha pode custar aos cofres do clube mais de 80 milhões de euros, além de um salário elevado, o que pode tornar a combinação dela com a contratação de Álvarez, que supera os 100 milhões de euros, algo fora das contas realistas do Barcelona neste verão.

E parece que a direção esportiva comandada por Deco deu prioridade ao reforço do meio-campo com um jogador do calibre de Rodri, em detrimento da posição de centroavante, especialmente com a existência de outras opções menos custosas no mercado.

As opções de ataque encolhem, e o Barcelona busca um substituto

Diante de sua retirada da disputa por Álvarez, o Barcelona começou a explorar alternativas ofensivas, mas as opções reservas começaram a cair. João Pedro está perto de renovar seu contrato com o Chelsea, Eli Junior Kroupi ficará ausente por meses devido a lesão, enquanto Vysnik Aslani está às portas do Leipzig.

O sérvio Dusan Vlahovic, livre após sua saída da Juventus, continua sendo um dos nomes mais cotados, aguardando uma proposta do Barcelona em meio à concorrência do Besiktas, da Turquia. O clube também recebeu a oferta dos serviços do nigeriano Victor Osimhen.

A pergunta permanece no ar: será que Rodri foi o verdadeiro motivo por trás da desistência do Barcelona em relação a Álvarez? Os próximos dias serão capazes de revelar se o clube catalão sacrificou o atacante dos sonhos para garantir a "rocha" do meio-campo, ou se apenas a intransigência do Atlético de Madrid foi o que abortou a contratação.