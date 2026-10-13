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Real Madrid frustrou

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Uma reportagem revelou que Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, deu um passo importante em direção a uma transferência para o Barcelona no próximo período.

Julián Álvarez (26 anos), atacante do Atlético de Madrid, decidiu recentemente encerrar sua relação profissional com seu empresário, Fernando Hidalgo, e recebeu várias propostas para substituí-lo.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a mudança está a todo vapor: Pablo Barquero, empresário de Rodri, jogador do Barcelona, é o nome mais convincente para Álvarez e sua família quanto a assumir sua carreira profissional, e espera-se que o acordo seja concluído em breve.

Entre os nomes apontados como possíveis opções estavam o ex-jogador Javier Pastore, empresário de seu amigo próximo Enzo Fernández, e até Jorge Mendes, que já havia estudado a possibilidade de incluir o atacante argentino em sua lista de clientes.

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Ainda assim, parece que Julián optou por Barquero, com quem mantém uma boa relação.

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Essa boa relação remonta ao período em que trabalharam juntos no Manchester City, onde ele conheceu Rodri, e conseguiram se aproximar e se conhecer melhor.

Julián confia muito em Barquero e o considera um empresário experiente e testado, mas, ao mesmo tempo, mais discreto.

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Foi Barquero quem articulou a transferência de Rodri para o Barcelona neste verão, apesar das negociações do Real Madrid, um movimento que aproxima ainda mais o jogador argentino do clube catalão.

Na verdade, o Barcelona é o destino preferido de Julián Álvarez, e ele não escondeu no verão passado seu desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar esse sonho, embora não tenha mencionado publicamente a equipe catalã.

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A decisão do atacante de trocar de empresário vem depois de um verão extremamente difícil no aspecto profissional, repleto de negociações e de uma tentativa frustrada de transferência para o Barcelona.

Aquele negócio fracassou, o que afetou negativamente o jogador de forma significativa, tanto profissional quanto pessoalmente. Acredita-se que a maneira como aquele período foi conduzido tenha sido um dos fatores que levaram a "Aranha" a se separar de Hidalgo e a buscar uma nova forma de administrar seu futuro.