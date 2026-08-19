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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Rodgers responde: Rennes começa sua trajetória com o Al-Qadisiyah diante do Al-Ittihad?

Al Qadsiah x Al-Ittihad
Al Qadsiah
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
T. Reijnders
B. Rodgers
Arábia Saudita
Países Baixos
Northern Ireland

O astro holandês juntou-se ao time do Al-Sharqia vindo do Manchester City

O norte-irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsiah, revelou a situação de seu novo jogador holandês, Tijjani Reijnders, quanto à possibilidade de participar da próxima partida da equipe contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela segunda rodada da Liga Roshn Saudita.

Rodgers concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, minutos depois de o Al-Qadsiah anunciar oficialmente a contratação de Reijnders, vindo do Manchester City, em uma transferência avaliada em 61 milhões de euros.

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Questionado sobre a situação do jogador holandês quanto à participação na partida contra o Al-Ittihad, o técnico irlandês respondeu ao jornal saudita "Al-Youm": "Vamos ver. Se a situação de Tijjani estiver em ordem quanto ao registro, com certeza ele poderá participar da partida".

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
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ITT

E acrescentou: "Prometo que daremos o nosso melhor e seremos uma equipe competitiva nesta temporada. Vamos dar o máximo para conquistar pelo menos um dos quatro títulos que disputamos".

O Al-Qadsiah disputa quatro competições na nova temporada, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia Elite pela primeira vez em sua história, além da Liga Roshn, da Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas e da Supercopa Saudita.

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