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Ahmed Mansy
Traduzido por

Rodgers indica estrela da seleção saudita para jogar no Campeonato Inglês

Mercado da bola
B. Rodgers
M. Abu Al Shamat
Arábia Saudita
Premier League
Gulf Cup
Al Qadsiah x Abha
Al Qadsiah
Abha
Campeonato Saudita
Northern Ireland
Arábia Saudita
England

Será que as previsões do treinador vão se concretizar?

O irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al Qadsiah, indicou o jogador da seleção saudita para uma transferência à Premier League (Campeonato Inglês) no próximo período.

O Al Qadsiah venceu o Abha, seu visitante, pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela nona rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida teve o brilho do lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat, que marcou o segundo gol do Al Qadsiah aos 69 minutos, após aproveitar uma bola que caiu na frente do gol do Abha e finalizar com o pé esquerdo para dentro das redes.

Rodgers elogiou as atuações de Mohammed Abu Al-Shamat após o fim do jogo, dizendo em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Abu Al-Shamat é um jogador excelente, que evolui com o passar do tempo, e estou feliz por tê-lo comigo no Al Qadsiah".

E acrescentou: "Com toda a certeza, ele (Abu Al-Shamat) tem chances de ter sucesso na liga mais forte do mundo (a Premier League), mas eu quero que ele continue com a gente até crescer e se desenvolver, e oferecer muito ao futebol saudita".

O lateral da seleção saudita manteve seu bom momento na atual temporada da Liga Roshn, chegando à sua oitava participação direta em gols com o tento marcado contra o Abha, totalizando 4 gols e 4 assistências.

Vale lembrar que o jogador de 24 anos se tornou titular da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", e a conduziu ao título após 23 anos de jejum, depois da vitória sobre os Emirados Árabes Unidos na final por 2 a 0.

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