Rodgers indica estrela da seleção saudita para jogar no Campeonato Inglês

O irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al Qadsiah, indicou o jogador da seleção saudita para uma transferência à Premier League (Campeonato Inglês) no próximo período.

O Al Qadsiah venceu o Abha, seu visitante, pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela nona rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida teve o brilho do lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat, que marcou o segundo gol do Al Qadsiah aos 69 minutos, após aproveitar uma bola que caiu na frente do gol do Abha e finalizar com o pé esquerdo para dentro das redes.

Rodgers elogiou as atuações de Mohammed Abu Al-Shamat após o fim do jogo, dizendo em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Abu Al-Shamat é um jogador excelente, que evolui com o passar do tempo, e estou feliz por tê-lo comigo no Al Qadsiah".

E acrescentou: "Com toda a certeza, ele (Abu Al-Shamat) tem chances de ter sucesso na liga mais forte do mundo (a Premier League), mas eu quero que ele continue com a gente até crescer e se desenvolver, e oferecer muito ao futebol saudita".

O lateral da seleção saudita manteve seu bom momento na atual temporada da Liga Roshn, chegando à sua oitava participação direta em gols com o tento marcado contra o Abha, totalizando 4 gols e 4 assistências.

Vale lembrar que o jogador de 24 anos se tornou titular da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", e a conduziu ao título após 23 anos de jejum, depois da vitória sobre os Emirados Árabes Unidos na final por 2 a 0.