Rodgers comenta as notícias sobre a sucessão de Renard na seleção saudita

Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsia, fez novas declarações com as quais pôs fim à polêmica sobre seu futuro, após o aumento das notícias que associavam seu nome à possibilidade de assumir o comando da seleção saudita, sucedendo o francês Hervé Renard, no próximo período.

Essas declarações surgiram em meio a um clima de expectativa no meio esportivo, especialmente com as constantes especulações sobre possíveis mudanças na comissão técnica, após as derrotas para o Egito e a Sérvia.

Sobre o assunto, Rodgers disse: “Não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso, pois estou comprometido com o trabalho no Al-Qadsia e espero dar o meu melhor na próxima fase”.

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E acrescentou: “Acredito que a seleção saudita é capaz de fazer uma campanha forte, já que conta com um elenco de excelência e uma comissão técnica com vasta experiência, o que me dá muita confiança na capacidade deles de se destacarem de forma honrosa e apresentarem um desempenho de alto nível durante as disputas da Copa do Mundo”.

Nos últimos dias, vários nomes foram associados à direção da seleção saudita, como o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, antes que a Federação de Futebol negasse a saída de Renard.